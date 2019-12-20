3 bộ phận của vợ càng BÉO càng giúp chồng ăn nên làm ra, giàu có vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 20/12/2019 14:34

Đây là những bộ phận cơ thể phụ nữ càng béo càng có phúc, tài lộc vượng sắc, giúp gia đình vượt qua nghèo khó, chồng trắng tay cũng làm nên sự nghiệp lớn.

Mặt tròn, má mũm mĩm

Đây là một trong những bộ phận cơ thể phụ nữ càng béo càng giúp chồng giàu có. Theo nhân tướng học, gương mặt tròn đại diện cho phúc khí. Không chỉ mang lại tiền tài cho mình mà còn mang may mắn cho chồng con.

bo phan co the phu nu 1
Phụ nữ có gương mặt mũm mĩm thường giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nào có vợ sở hữu đặc điểm này không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Đặc biệt người có cằm đầy đặn có số vượng phu ích tử, gia đình giàu sang. Trong khi người khác khó khăn, chật vật mới có được cuộc sống ổn định, thì bạn lại dễ dàng đạt được thành công khi còn rất trẻ.

Eo bánh mì

Người sở hữu vòng eo bánh mì thường có tài khí vượng sắc. Bụng mũm mĩm đại diện cho sự sung túc, dư ăn dư để của người phụ nữ. Theo nhân tướng học, người sở hữu nét tướng này rất tài giỏi trong việc kinh doanh.

Đặc biệt họ có số vượng phu, giúp đỡ chồng vượt qua nhiều khó khăn, thành công vang dội. Ai lấy được người vợ như thế này, cả đời chỉ cần ngồi không đếm tiền, không lo nghèo khổ.

bo phan co the phu nu 2
Đây là tướng mạo phụ nữ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ thích thân hình mảnh khảnh, eo phẳng lì, nhưng đây không phải là nét tướng tốt giúp phụ nữ giàu sang.

Bàn chân đầy đặn

Đây là nét tướng phụ nữ giàu có. Bàn chân đầy đặn thể hiện sự vượng phát, may mắn của người phụ nữ. Ai sở hữu bàn chân dày, mềm mại có số được đi du lịch khắp nơi. Khi độc thân, bạn tha hồ bay nhảy khắp mọi miền đất nước, tiền bạc tiêu xài thoải mái.

bo phan co the phu nu 3
Bàn chân thể hiện sự phú quý của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi có gia đình, bạn mang vượng khí đến cho chồng con, được yêu thương cưng chiều. Nói chung người phụ nữ nào sở hữu nét tướng này thường có cuộc sống viên mãn. Bước sang độ tuổi trung niên, vận trình của bạn lại càng vượng sắc.

Người khác giàu một, bạn giàu có đến mười, số tiền trong ngân hàng tiêu cả đời không hết. Bên cạnh đó những ai có bàn tay, bàn chân nhiều thịt sẽ có nhiều phúc báo trời ban. Cả đời không biết thất bại, cực khổ là gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phụ nữ sở hữu tướng bàn chân này là tuyệt sắc giai nhân, từ 35 tuổi trở đi đếm tiền tỷ mỏi tay

Phụ nữ sở hữu tướng bàn chân này là tuyệt sắc giai nhân, từ 35 tuổi trở đi đếm tiền tỷ mỏi tay

Đây là tướng bàn chân giàu sang, chị em nào sở hữu sẽ có cuộc đời bình yên, tiền bạc tiêu thoải mái, hôn nhân viên mãn từ 35 tuổi trở đi.

Xem thêm
Từ khóa:   nhân tướng học tướng phụ nữ giàu có phụ nữ giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 1 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 19 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 3 giờ 16 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 49 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 4 giờ 23 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'