3 bộ phận của vợ càng BÉO càng giúp chồng ăn nên làm ra, giàu có vượt bậc

Đây là một trong những bộ phận cơ thể phụ nữ càng béo càng giúp chồng giàu có. Theo nhân tướng học , gương mặt tròn đại diện cho phúc khí. Không chỉ mang lại tiền tài cho mình mà còn mang may mắn cho chồng con.

Đàn ông nào có vợ sở hữu đặc điểm này không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Đặc biệt người có cằm đầy đặn có số vượng phu ích tử, gia đình giàu sang. Trong khi người khác khó khăn, chật vật mới có được cuộc sống ổn định, thì bạn lại dễ dàng đạt được thành công khi còn rất trẻ.

Người sở hữu vòng eo bánh mì thường có tài khí vượng sắc. Bụng mũm mĩm đại diện cho sự sung túc, dư ăn dư để của người phụ nữ. Theo nhân tướng học, người sở hữu nét tướng này rất tài giỏi trong việc kinh doanh.

Đặc biệt họ có số vượng phu, giúp đỡ chồng vượt qua nhiều khó khăn, thành công vang dội. Ai lấy được người vợ như thế này, cả đời chỉ cần ngồi không đếm tiền, không lo nghèo khổ.

Đây là tướng mạo phụ nữ giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Đa số phụ nữ thích thân hình mảnh khảnh, eo phẳng lì, nhưng đây không phải là nét tướng tốt giúp phụ nữ giàu sang.

Bàn chân đầy đặn

Đây là nét tướng phụ nữ giàu có. Bàn chân đầy đặn thể hiện sự vượng phát, may mắn của người phụ nữ. Ai sở hữu bàn chân dày, mềm mại có số được đi du lịch khắp nơi. Khi độc thân, bạn tha hồ bay nhảy khắp mọi miền đất nước, tiền bạc tiêu xài thoải mái.

Bàn chân thể hiện sự phú quý của người phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Khi có gia đình, bạn mang vượng khí đến cho chồng con, được yêu thương cưng chiều. Nói chung người phụ nữ nào sở hữu nét tướng này thường có cuộc sống viên mãn. Bước sang độ tuổi trung niên, vận trình của bạn lại càng vượng sắc.

Người khác giàu một, bạn giàu có đến mười, số tiền trong ngân hàng tiêu cả đời không hết. Bên cạnh đó những ai có bàn tay, bàn chân nhiều thịt sẽ có nhiều phúc báo trời ban. Cả đời không biết thất bại, cực khổ là gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm