Phụ nữ có tướng mạo này càng lấy chồng muộn càng sướng như tiên

Tâm linh - Tử vi 27/09/2019 15:31

Xem tướng mạo của người phụ nữ, nếu có những nét tướng này thì bạn càng lấy chồng muộn cuộc sống càng giàu có, viên mãn, chồng cưng như trứng mỏng.

Trán cao, mũi thẳng

Trán cao, mũi thẳng là dấu hiệu cho thấy tướng mạo tốt của phụ nữ. Người sở hữu đặc điểm này thời còn độc thân tình duyên rực rỡ, công việc hanh thông. Nếu ai giục cưới sớm, bạn hãy khôn khéo “từ từ, bình tĩnh” độc thân thêm vài năm nữa.

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Mũi thẳng, trán cao là tướng mạo tốt của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người có tướng mạo này càng kết hôn muộn càng vượng phu ích tử. Không chỉ mang may mắn đến cho chồng con mà bản thân bạn cũng sung sướng như tiên. Hậu vận sẽ có cuộc sống an nhàn, được chồng chiều chuộng, con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo.

Miệng rộng, gò má cao

Sở hữu đặc điểm này là phụ nữ có mệnh tốt, mạnh mẽ và tự lập. Bạn quyết đoán trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Vì vậy mà bạn không bao giờ chịu ràng buộc hôn nhân quá sớm.

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Phụ nữ sở hữu đặc điểm này càng lấy chồng muộn càng sướng - Ảnh minh họa: Internet

Chủ mệnh chỉ thích tự do, sống cuộc đời độc thân cho đến khi tìm được người như ý. Tuy nhiên đây là quyết định sáng suốt, bởi càng kết hôn muộn, mối quan hệ vợ chồng của bạn sẽ càng viên mãn.

Ấn đường đen

Theo nhân tướng học, người sở hữu đặc điểm này thường xảy ra xung đột với người xung quanh. Nếu kết hôn sớm sẽ dễ gây ra đổ vỡ, vợ chồng cãi nhau như cơm bữa. Tính cách của người này khá bốc đồng, nóng nảy.

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Phụ nữ có ấn đường đen chỉ thích hợp lấy chồng từ 30 tuổi trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Khi trải qua nhiều thăng trầm, học hỏi được kha khá kinh nghiệm, bạn mới thay đổi tính cách. Vì vậy từ 30 tuổi trở đi, tính cách và suy nghĩ của bạn mới chín chắn, trưởng thành, không còn sân si. Khi đó lấy chồng cũng không muộn.

Ngón tay cong mềm

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Phụ nữ có đôi tay cong mềm thường có mệnh khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có bàn tay cong, mềm mại là người sống nội tâm, không thích tiếp xúc nhiều với người lạ. Bạn thường ngại đám đông, mối quan hệ cũng ít. Tuy nhiên người này lại xem trọng tình cảm, sống biết trước biết sau nên được rất nhiều người yêu mến, nể trọng. Cuộc sống của bạn sẽ vô cùng vượng phát, tiền bạc, hôn nhân viên mãn khi lấy chồng muộn.

Hãy xem tướng mạo của người phụ nữ để biết được bản thân thích hợp kết hôn lúc nào là vững bền nhất!

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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