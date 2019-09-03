Xem tướng bàn tay, mở chìa khóa khám phá tự thân

Phương pháp tử vi xem tướng bàn tay cũng là một phần trong nhân tướng học , tìm hiểu bản thân qua những điều thị hiện qua nhân tướng nhìn thấy. Trong nhân tướng học, tay chân là tướng hình tứ chi của thân thể, tứ chi là nhành rễ còn lông, râu, tóc được coi là hoa lá. Chính vì thế tay chân có ảnh hưởng với thân thể, khiến cho sự phát lộ của tứ chi làm tiêu biểu mà thông qua hình dáng tay chân, màu sắc… có thể đoán định về sự giàu nghèo, sang hèn của một người. Tử vi xem tướng bàn tay còn phụ thuộc và hiểu biết, kinh nghiệm và tri thức của mỗi người.

Từ xa xưa, phương pháp xem tướng bàn tay vẫn được dùng để luận giải về vận mệnh, công danh, tình duyên, cuộc đời của con người. Hiện nay khoa học cũng đang nghiên cứu nghiêm túc và có nhiều khám phá thú vị về điều này. Xem tướng bàn tay ra đời để luận đoán về vận thế nhân sinh, sức khỏe , tâm lý, nhân cách và cuộc đời của một người và là dấu hiệu nhận biết sinh mệnh theo từng giai đoạn.

Khi xem tử vi tướng bàn tay người ta sẽ xem từng bộ phận khác nhau trên bàn tay như: Xem tướng qua bàn tay, xem tướng ngón tay, xem chỉ tay, xem hoa tay, xem tướng lòng bàn tay …

Ảnh minh họa: Internet

Xem tướng bàn tay phụ nữ

Cách xem tướng tay phụ nữ, bói tướng tay phụ nữ tùy thuộc vào kiến thức, kinh nghiệm và hiểu biết của từng người mà sẽ có cách xem khác nhau, nhưng nhìn chung chỉ cần thông qua vài nét đặc biệt trên bàn tay là người xem có thể xác định phần nào về người ấy.

Tướng phụ nữ bàn tay nhỏ nhưng thân hình lớn thì là người thanh cao, dù cuộc sống nghèo khổ nhưng vẫn đầy đủ tư cách, bàn tay thơm mà hơi ẩm thì đích thị người tình tứ, hào hoa. Ngược lại tay hôi âm lỉ lạnh là người thô bỉ, ô trược, háo dâm. Xem tướng ngón tay phụ nữ thon nhỏ dài là người khôn ngoan mưu trí nhưng lại thiếu quyết đoán

Xem bàn tay phụ nữ mỏng, gầy và khô như tre là người nghèo hèn, bần tiện, vô tài bất trí. Ngược lại nếu tay nhuyễn thì đó là người giàu sang

Xem tướng lòng bàn tay phụ nữ sâu lõm, chung quanh thịt cao thì đó là người giàu có. Ngược lại, khi xem tướng tay con gái chung quanh thấp, lòng bàn tay no đầy là người hao tài tán của, không bao giờ có dư.

Tướng bàn tay con gái tươi mịn là tướng người phú quý, bàn tay sắc đỏ như son là người giàu sang. Xem tướng bàn tay con gái màu vàng như nghệ hay xanh xám cũng đều là người nghèo hèn, cùng khốn. Bàn tay trắng bệch chủ về người nghèo khổ và có nhiều bệnh tật.

Bàn tay nữ giới tươi mịn, hồng hào, sắc đỏ son là người giàu sang, phú quý Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay nữ cứng như móng bò không phải là tướng đẹp, chủ về người bần tiện, ngu si. Nếu nữ giới có bàn tay dài, thân bàn tay và các ngón tay đều nhau thì chắc hẳn là người sang quý đài các, ngược lại nếu tay mỏng ngắn thì là tướng bần hàn, tay dùi đục là người thô bỉ cộc cằn.

Người nữ có mu bàn tay mà lộ gân xanh, bắp thịt rắn chắc thì chắc chắn một đời gian lao, ngược lại nếu bắt thịt trên mu bàn tay chắc chắn và không nổi gân thì là người có nhiều tài khí, cuộc đời sung túc.

Bàn tay phụ nữ bắp thịt rắn chắc, lộ gân xanh thì một đời gian lao, cơ cực Ảnh minh họa: Internet

Nhìn chung khi xem bói tay nữ giới nếu có bàn tay và ngón tay đầy đặn là tướng quý, no đủ, nếu ngón dài kín ấm thơm, sắc hồng nhuận thì là tướng cực tốt

Xem tướng lòng bàn tay

Lòng bàn tay mềm hay khô, các đường chỉ tay trong lòng bàn tay đậm hay nhạt… đều nói lên vận mệnh tương lai của bạn có phú quý, thành công?

Các đường chỉ tay thể hiện những khía cạnh liên quan của cuộc đời mỗi con người Ảnh minh họa: Internet

Đường sự nghiệp (đường Định Mệnh) và đường thành công (đường Thái Dương)

Đường Định Mệnh và đường Thái Dương rõ và kéo dài. Điều này đặc trưng cho sự kiên định và thành công trong tương lai. Những người thường có vận khí rất tốt, được quý nhân phù trợ trong sự nghiệp.

Những người chỉ có đường Định Mệnh rõ ràng, kéo dài còn đường Thái Dương không nhìn rõ thì hay gặp khó khăn trong công việc. Họ làm việc rất chăm chỉ, nỗ lực và có tham vọng lớn trong sự nghiệp nhưng thường không được như ý.

Những người có đường Thái Dương rõ ràng nhưng đường Định Mệnh mờ, ngắn tuy vận khí tốt, thường gặp may mắn nhưng cũng rất khó thành công. Họ thường không lập nên nghiệp lớn vì tham vọng không nhiều.

Đường Trí Đạo

Người sở hữu đường trí đạo sâu và rõ ràng thường rất tâm huyết với công việc, họ dồn toàn tâm toàn lực vào công việc. Bên cạnh đó họ cũng là những người rất nhạy bén với thời cuộc, nắm bắt được quy luật chuyển đổi trong kinh doanh nên rất dễ thành công.

Theo tướng số phương Đông, trong lòng bàn tay mỗi người thường có bốn gò nằm ở bốn gốc ngón tay: gò Mộc Tinh, gò Thổ Tinh, gò Thái Dương và gò Thủy Tinh. Nếu bốn bò này đều nổi cao, đầy đặn và lòng bàn tay lõm xuống ở giữa thì đó là dấu hiệu tốt. Những người này thường có tài nhìn xa trông rộng, có chí tiến thủ và biết “nằm gai nếm mật” nên họ thường đạt được sự nghiệp rực rỡ về sau.

Các gò trong lòng bàn tay Ảnh minh họa: Internet

Gò Mộc Tinh

Đường chỉ tay kéo dài từ đường Sinh Đạo hoặc Trí Đạo lên gò Mộc Tinh được gọi là đường phấn đấu. Những người sở hữu đường phấn đấu thẳng, rõ nét có tham vọng vươn lên và khát khao chiến thắng rất cao. Họ không hài lòng với những gì đã có, trong bất kỳ việc gì cũng muốn mình là người đi đầu.

Vì vậy những người có đường phấn đấu rõ nét thường rất kiêu ngạo, tự tin. Đặc biệt nếu đường phấn đấu vừa dài vừa rõ thì họ là những người có chí tiến thủ, tài năng và tương lai có thể tự thân làm nên nghiệp lớn.

Lòng bàn tay lõm, dày dặn, các gò nhô rõ và có độ đàn hồi

Những người sở hữu lòng bàn tay lớn, dày nhưng không thô cứng và có đường tình duyên rõ ràng là người sống tình cảm, biết chia sẻ. Bên cạnh đó, họ cũng là người có hoài bão, tham vọng và ý chí vững vàng, sáng tạo trong kinh doanh. Nếu gặp thời, những người này sẽ làm nên nghiệp lớn, tương lai phú quý.

Người sở hữu lòng bàn tay lõm, dày dặn, các gò nhô cao có nhiều thuận lợi trong cuộc sống Ảnh minh họa: Internet

Xem bói ngón tay

Xem ngón tay người ta sẽ xem các đốt tay, móng tay, bói ngón tay dài ngắn để dự báo về các lĩnh vực như sức khỏe, bệnh tật, nghề nghiệp, vận mệnh của một người. Ngón tay dài và nhỏ là người thanh quý nhưng có tiếng mà không có miếng, ngón tay quá ngắn, đầu ngón không tròn là tướng người đê tiện, nhu đần.

Tướng ngón tay mềm, khe hở giữa các ngón khít lại là người giữ được tiền của, khe hở ngón tay thưa mà các ngón tay cứng, là tướng phá tán, ưa hoang phí nên không giữ được tiền của.

Tướng ngón tay búp măng với các ngón thuôn dài, đều, khí sắc đẹp chủ về người có tính tình thùy mị, sống giàu tình cảm, cuộc đời vui vẻ, hào hoa, giàu có. Đây cũng là ngón tay của mỹ nữ, nghệ sĩ hay các nhà phẫu thuật gia

Bàn tay búp măng Ảnh minh họa: Internet

Ngón tay vừa ngắn vừa tròn lẳn với bàn tay nhỏ dầy là nét tướng thể hiện người có trí tuệ phong phú, nghị lực lớn mạnh nên có thể thành danh, cuộc sống nhiều tham vọng, giàu sang. Ngón tay tròn lẳn lại có thêm cá mấu mờ ở các đầu đốt là người có học thức, năng lực, tư tưởng cao vào ngăn nắp. Người có ngón tay dài mỏng dẹt khô khan là tướng vất vả, nghèo hèn, không danh phận

Tướng ngón tay dài bằng lòng bàn tay thể hiện người khôn ngoan, trí thức, có óc phán đoán nhưng lại nóng tính và dễ cảm động. Tướng ngón tay ngắn hơn lòng bàn tay chủ về người cục mịch, thô lỗ, ít suy nghĩ

Người sở hữu ngón tay trơn tru thường hành động theo cảm tính, linh cảm, có sự nhạy cảm của người nghệ sĩ, giỏi tính toán. Tướng ngón tay quá dịu là người yếu ớt, sống thiên về tình cảm. Người có ngón tay cong keo là dấu hiệu lao khổ, bần hàn và thiếu trí tuệ

Ngón tay dễ uốn là người hay thay đổi, hào phóng và dễ thích nghi. Người có ngón tay quá cứng thường độc đoán, thiển cận, hẹp hòi.

Bàn tay củ gừng

Một số người giải thích rằng những người có bàn tay khô héo giống như củ gừng khô, ắt có tướng phú quý thịnh vượng.

Bàn tay giống như gừng khô, chủ yếu nói về khả năng lực cầm nắm của tay. Gừng mang dương khí rất nặng, hơn nữa lực mạnh yếu khi bắt tay nằm ở tính dương của gan. Điều này cho thấy vận khí của bạn rất tốt và thịnh vượng.

Tay nam giới như vậy cho thấy bạn có khả năng giải quyết công việc tốt hơn, có năng lực, sự nghiệp không ngừng phát triển, dám đối mặt với khó khăn, dám mạo hiểm, thích hợp cho đầu tư kinh doanh và có thể bắt đầu từ tay trắng.

Mặc dù có những kẻ hở giữa ngón cái và ngón trỏ trên tay, nhưng nó không ảnh hưởng nhiều đến vận khí.

Bàn tay nghèo khổ

Xem tướng bàn tay hiện cảnh nghèo khó khi trên lòng bàn tay, hầu hết các gò đều rất thấp và mềm nhũn. Không chỉ vậy, vùng Đồng Hỏa Tinh ở giữa lòng bàn tay cũng cực thấp, thậm chí là lõm hẳn vào trong. Da tay rất mỏng, khi chạm vào có thể cảm thấy dây thần kinh bên dưới. Đây là các dấu hiệu báo hiệu chủ nhân mắc nhiều nợ nần, vướng vào các vụ kiện cáo và gặp nhiều trở ngại trong cuộc sống.

Nếu da trên bàn tay rất khô, các ngón tay thô ngắn, chủ nhân nhiều khả năng là người có suy nghĩ và hành động bộp chộp, bốc đồng – nên thường dẫn đến những lúc ném tiền qua cửa sổ.

Nếu chủ nhân không có đường định mệnh hoặc đường định mệnh rất mờ, nông và bị cắt bởi rất nhiều đường ngang; các đường chỉ tay khác có thể cũng mang tính chất tương tự: Người này bị tổn thất về tài chính rất nhiều hoặc kiếm được rất ít, thu nhập chẳng đáng là bao.