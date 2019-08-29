Cây Lưỡi Hổ hợp với tuổi nào, có thích hợp với bạn không?

Cây Lưỡi Hổ có thể nghe tên thì xa lạ nhưng bạn không hề khó khăn bởi chúng hiện diện ở nhiều văn phòng, cửa hàng, building hay ở những ngôi nhà lân cận. Được trồng và nhân giống hơn 200 năm qua, những tác dụng của nó chưa bao giờ bị phủ nhận, đặc biệt là ý nghĩa về Phong Thủy. Lưỡi hỗ được sử dụng như một dạng cây phong thủy để bàn theo mệnh khá phổ biến hiện nay.

Bài viết hôm nay cho bạn một cái nhìn tổng quan về loại cây này, và cũng cho bạn biết cây Lưỡi Hổ hợp với tuổi nào , chúng có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất với bạn chưa?

Tìm hiểu về cây lưỡi hổ

Cây Lưỡi Hổ phát triển như cây lâu năm, không có thân, lá thon dài, màu xanh hoặc xanh sọc vàng. Tên gọi khác là Hổ Vĩ, Lưỡi Cọp được dùng làm cây cảnh.

Tên khoa học: Sansevieria trifasciata. Họ: Asparagaceae ( họ Măng Tây). Lưỡi hổ có tới 70 loài khác nhau và có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới. Cây có sức sống bền bỉ, chịu hạn rất tốt. Nó chịu được nắng trực tiếp cũng như bóng râm toàn phần.

Những chậu cây nhỏ xinh luôn có sức hút với các bạn trẻ Ảnh minh họa: Internet

Cây có nhiều kích thước thừ 25cm tới 1,5m. trung bình chiều cao từ 0.7-1m. Rất hiếm bắt gặp những cây cao trên 1m.

Cây Lưỡi Hổ có thân dạng dẹt, mọng nước, nhìn có vẻ sắc nhọn nguy hiểm nhưng thân rất mềm, không làm đứt tay khi chạm vào chúng. Trên thân có 2 màu xanh và màu vàng dọc từ gốc đến ngọn. Cây Lưỡi Hổ khi ra hoa nở thành từng cụm, mọc từ phần gốc lên và có quả hình tròn.

Cây Lưỡi Hổ, có hoa khá đẹp. Cành hoa giống hoa huệ nhưng rất hiếm khi cây ra hoa. Chỉ những cây lớn, có sức khỏe và đủ dinh dưỡng khi gặp thời tiết lạnh thì mới trổ hoa.

Cây Lưỡi Hổ ra hoa rất hiếm - Ảnh minh họa: Internet

Ý nghĩa của cây Lưỡi Hổ

Cây Lưỡi Hổ có thân thẳng hình dáng sắc nhọn như lưỡi kiếm có ý nghĩa tượng trưng của người quân tử, khí phách kiên cường, có chí hướng vươn lên trong cuộc sống. Dáng vẻ uy nghi từ thân đến ngọn của cây là biểu tượng của sự uy quyền, danh gia vọng tộc, phú quý và may mắn mang lại cho chủ nhân.

Việc trưng bày một chậu lưỡi hổ bên trong nhà cũng mang lại sự cải thiện cho không gian sinh hoạt, đặt ở vị trí thích hợp thì cây còn giúp nâng cao tinh thần, tăng hiệu quả làm việc.

Cây Lưỡi Hổ phong thủy

Theo nhiều nền văn hóa phương Đông và phương Tây cây Lưỡi Hổ có tác dụng trừ tà xua đuổi ma quỷ vì lá cây có phần đuôi nhọn giống như Lưỡi Hổ, chống lại sự những điều đen tối, sự bỏ bùa.

Người Trung Hoa trồng loại cây này trong nhà như một cây quý giá có ý nghĩa phong thủy hưng thịnh, vì tám vị thần sẽ ban tặng 8 đức tính quý giá của họ cho người sở hữu cây Lưỡi Hổ: Thịnh vượng, sắc đẹp, sống lâu, thông minh, sức khỏe, nghệ thuật, sức mạnh và thơ ca.

Cây Lưỡi Hổ lọc không khí

Là một trong những loài cây đầu tiên được biết đến với tác dụng cải thiện không khí trong nhà xưởng vì khói bụi công nghiệp sản xuất tăng lên. Hơn 200 năm qua Lưỡi Hổ vẫn được ưa chuộng trên thế giới bởi công dụng này, có tác dụng thanh lọc không khí, hấp thụ chất gây ô nhiễm, cải thiện không gian sống, hấp thụ độc tố gây ung thư.

Theo nghiên cứu thì loại cây này có thể lọc không khí, đào thải độc cực hiệu quả. Các nhà khoa học tại Nasa chứng minh rằng loại cây này có khả năng lọc đến 107 các chất độc tố, trong đó có cả các chất độc gây ung thư như Nitrogen Oxide và Formaldehyde. Nếu có thể trồng chúng trong nhà thì bạn chẳng cần lo gì về các chất độc tố trong phòng bởi chúng đã được cây lưỡi hổ hấp thụ một lượng đáng kể.

Từ lâu nay cây Lưỡi Hổ vẫn được biết tới cùng với xương rồng là 2 loài cây hút tia điện tử từ máy tính, điện thoại bảo vệ tốt cho sức khỏe. Thí nghiệm được trường đại học Havard chỉ ra rằng cây hút tia điện tử và tăng thêm 20% hiệu quả công việc. Mới đây vào năm 2015 loài cây này được nghiên cứu với tác dụng lọc không khí và đưa ra kết quả rất thuyết phục. 40m3 không khí trong sạch hoàn toàn trong chỉ 8 giờ đồng hồ.

Các chuyên gia gợi ý nên để cây cạnh máy tính làm việc Ảnh minh họa: Internet

Đặt cây Lưỡi Hổ ở vị trí nào trong nhà

Là loài kiểng lá có dáng và màu sắc lá lạ, khả năng lọc không khí tuyệt vời nên không hề lạ khi Lưỡi Hổ được dùng trồng viền hoặc trồng bụi trong sân vườn, công viên, trường học… Có thể trồng trong chậu trang trí nội thất cho nhà ở văn phòng, công ty.. Lá cây làm sáng không gian nội thất, tô điểm cho căn phòng thêm sang trọng, tươi đẹp. Phòng khách, cửa ra vào, ban công… là những nơi Lưỡi Hổ có thể tạo thêm chút màu xanh cho không gian sống của gia đình bạn.

Ở bất kỳ vị trí nào trong nhà, Lưỡi Hổ cũng sẽ góp phần làm xanh mát không gian Ảnh minh họa: Internet

Cây Lưỡi Hổ để bàn

Theo chứng minh cây này có thể làm giảm hội chứng sợ độ cao, chúng làm giảm cảm giác mệt mỏi và căng thẳng. Vậy nên rất nhiều văn phòng chọn loại cây này để trồng tại cửa ra vào hoặc nơi làm việc của các phòng ban.

Bạn hoàn toàn có thể chọn một cây lưỡi hổ nhỏ xinh đặt ngay phòng làm việc, màu xanh tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu, và có tác dụng tích cực với thái độ làm việc của bạn. Không những giúp lọc bớt không khí quanh không gian làm việc của bạn, hoàn toàn phù hợp với công việc có tính chất văn phòng ít không gian xanh và không có thời gian chăm sóc cây cảnh, lại còn làm tăng thêm phần trang trí cho góc làm việc bớt đơn điệu.

Cây Lưỡi Hổ để bàn sẽ tạo điểm nhấn cho góc làm việc của bạn Ảnh minh họa: Internet

Cây Lưỡi Hổ để phòng ngủ

Ngoài khả năng tinh lọc không khí rất tốt, đặc biệt hơn Lưỡi Hổ là loài cây có khả năng tăng cường Oxy vào ban đêm, khác hẳn với các giống cây khác là thải khí Carbonic về đêm. Trồng cây lưỡi hổ trong phòng ngủ ban đêm sẽ tăng lượng oxy hít thở, vậy nên sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn rất nhiều.

Là một loại cây đặc biệt có thể để trong phòng ngủ Ảnh minh họa: Internet

Điều này có được là nhờ CAM - Crassulacean Acid Metabolism, một cơ chế quang hợp đặc biệt chỉ có ở một số loài, cơ chế này bảo rằng cây sẽ mở các lỗ khí vào ban đêm để giảm thiểu việc mất nước, và việc này lại đòi hỏi phải có CO2 thì cây mới thực hiện được.

Trong quá trình diễn ra CAM, ngoài oxy, cây có giải phóng hơi ẩm ra ngoài không khí, và tiêu diệt các chất gây dị ứng. Vì đặc điểm này nên Lưỡi Hổ là cây lý tưởng để đặt trong phòng ngủ. Thường nếu phòng ít lưu thông không khí thì nên đặt chậu lưỡi hổ khoảng 6 - 8 lá.

Cây Lưỡi Hổ hợp với mệnh nào

Là một loại cây với nhiều tác dụng lại có ý nghĩa phong thủy. Câu hỏi đặt ra sẽ thường là Cây Lưỡi Hổ hợp với tuổi nào, mệnh nào? Nếu bạn quan sát sẽ thấy lá của cây Lưỡi Hổ có màu xanh và viền vàng với hình nhọn giống lưỡi dao. Đây là những gam màu phù hợp nhất với người mệnh Thổ.

Màu sắc của cây hợp với người mệnh Thổ và mệnh Kim Ảnh minh họa: Internet

Cây Lưỡi Hổ có hợp với người mệnh Kim

Không chỉ mỗi mệnh Thổ , màu vàng hay hoảng kim cũng là màu của mệnh Kim. Vì vậy cây Lưỡi Hổ từ trước đến nay được xem là bùa hộ mệnh, tương sinh cho người mệnh Thổ và mệnh Kim.

Những người mệnh Thổ và mệnh Kim có màu bản mệnh là màu vàng. Vì vậy với màu sắc của cây Lưỡi Hổ, đây sẽ là yếu tố phong thủy bổ sung cho hai mệnh này trong cuộc sống. Cây sẽ giúp cho hai mệnh này phát huy được vận thế tốt, sự nghiệp thành công, nhiều việc thuận lợi và hanh thông.

Người mệnh Thổ và mệnh Kim khi lựa chọn cây Lưỡi Hổ trồng trong nhà nên chú ý đến không gian xung quanh để lựa chọn kích thước cây cho phù hợp và nên đặt ở hướng Nam. Đối với những ngôi nhà có diện tích nhỏ tầm trung bình gia chủ không nên chọn cây cảnh quá to và rậm rạp sẽ làm giảm ánh sáng chiếu cũng như không gặp được nhiều may mắn.

Nếu trồng chậu thì 2 mệnh này nên chú ý như sau:

Mệnh Kim: dùng chậu thuôn tròn, vuông, chữ nhật; tránh dùng chậu có góc nhọn hoặc uốn lượn kiểu cách.

Mệnh Thổ: dùng chậu vuông, chữ nhật hoặc chậu có góc nhọn, chậu kim tự tháp; tránh dùng chậu có hình thuôn dài.

Người mệnh Thổ sinh năm:

Mậu Dần – 1938, 1998

Kỷ Mão – 1939, 1999

Bính Tuất – 1946, 2006

Đinh Hợi – 1947, 2007

Canh Tý – 1960, 2020

Tân Sửu – 1961, 2021

Mậu Thân – 1968, 2028

Kỷ Dậu – 1969, 2029

Bính Thìn – 1976, 2036

Đinh Tỵ – 1977, 2037

Canh Ngọ – 1990, 1930

Tân Mùi – 1991, 1931

Người mệnh Kim sinh năm:

Canh Thìn – 2000

Tân Tỵ – 2001

Quý Dậu – 1993

Nhâm Thân – 1992

Giáp Tý – 1984, 2026

Ất Sửu – 1985, 1925

Canh Tuất – 1970

Tân Hợi – 1971

Quý Mão – 1963, 2023

Nhâm Dần – 1962, 2022

Ất Mùi – 1955, 2015

Giáp Ngọ – 1954, 2014

Cây Lưỡi Hổ kị tuổi nào

Là loại cây mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, nên nếu không hoàn toàn tương sinh như mệnh Thổ hay Kim thì bạn cũng có thể sử dụng Lưỡi Hổ làm loại cây trang trí và phong thủy đơn thuần.

Vị trí tốt nhất để đặt cây trong văn phòng hoặc nhà của bạn vị trí hành Mộc của cây. Hướng Đông Nam, hướng Nam và các góc phía Đông là những điểm phong thủy tốt nhất để đặt cây Lưỡi Hổ. Theo ý nghĩa phong thủy của cây lưỡi hổ bạn cũng không nên đặt cây chính giữa nhà, gây cản trở bất tiện việc đi lại cũng như cản trở những điều may và những điều tốt đẹp đến với bạn, đồng thời gây những rắc rối về vấn đề tài chính hoặc đường công danh.

Qua bài viết trên ta thấy cây Lưỡi Hổ hợp với tuổi nào không phải là vấn đề quan trọng nhất nữa, mà là ta có thêm loại cây trong danh mục những cây hữu ích nên trồng trong nhà, nơi làm việc. Chúc bạn sẽ tìm được một chậu cây như ý!