Nhận diện tướng mạo người đàn ông không sớm thì muộn cũng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 04/09/2019 05:13

Người có tướng đàn ông giàu có thì dù đang vất vả, nghèo khó cũng có ngày giàu sang phú quý. Liệu người đàn ông bên cạnh bạn có những nét tướng này không?

Đây là những nét tướng đàn ông giàu có, sinh ra là để hưởng phú quý về sau!

Đường nét môi rõ ràng

Đàn ông có nét môi rõ ràng, hai cánh mũi nở nang thường là người có tham vọng và ý chí quật cường. Họ có hoài bão với sự nghiệp, không đầu hàng trước khó khăn, luôn kiên cường đối mặt với mọi vấn đề.

Kiểu đàn ông này làm việc rất im lìm, không khoa trương, chỉ quan tâm đến kết quả thực tế. Một khi gặp trở ngại, họ không dễ dàng từ bỏ, lại càng bình tĩnh tìm kiếm hướng giải quyết, dù đường cùng vẫn tìm được lối thoát để thành công.

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Nét môi rõ ràng, hai cánh mũi nở nang là tướng đàn ông giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Lông mày thanh thoát

Đàn ông có lông mày thanh thoát, tai cao quá lông mày là người có trí tuệ, sinh ra đã học hành hơn người. Trong sự nghiệp, họ có nhiều thành tựu, có tiếng tăm, địa vị.

Không chỉ vậy, đây còn là kiểu đàn ông chân thành cởi mởi, tốt bụng thân thiện, không bao giờ khuất phục khó khăn. Cũng bởi tính tình kiên trì, chịu khó đó mà họ dễ viên mãn với cuộc sống sau này.

Sống mũi cao, thẳng

Người có sống mũi cao, thẳng luôn kiên cường trước khó khăn để thành công. Họ không phụ thuộc ai, luôn tự mình cố gắng đến cùng.

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Đàn ông có sống mũi cao thẳng thường giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là kiểu đàn ông có vận đào hoa đeo bám, nhưng họ lại bản lĩnh, thủy chung với bạn đời. Nếu lấy được người chồng thế này, dù nhiều người theo đuổi họ bạn cứ yên tâm vì họ chỉ một lòng với bạn.

Cuộc sống hậu vận của người đàn ông này giàu sang, hưởng phúc đức, gia đình đều được nhờ.

Tai to mặt lớn

Tai to, dài là nét tướng của nhà Phật. Đàn ông có tướng tai này thường sống thọ, cuộc sống phú quý, giàu sang. Đặc điểm đi cùng với kiểu người trường thọ là họ có nhân trung sâu, dài, răng chắc và mọc đều.

Trán cao và rộng

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Trán cao và rộng là tướng đàn ông giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, trán cao và rộng là tướng đàn ông giàu có. Họ thường thông minh và có chí cầu tiến. Họ luôn cố gắng trong công việc, không ngừng nỗ lực. Dù có vất vả họ cũng sẽ có được những điều bản thân muốn.

Công việc của họ có thể khó khăn nhưng từ 30 tuổi trở đi, nhất là sau khi kết hôn chắc chắn sẽ thăng tiến không ngừng. Đây còn là kiểu đàn ông giỏi giao tiếp, có nhiều nhân duyên tốt, vì thế mà tiền bạc, phú quý không ngừng tìm đến.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Phụ nữ sở hữu tướng mặt này, độc thân là cô gái vạn người mê, sau khi kết hôn trở thành thiếu phu nhân, cuộc sống giàu có viên mãn

Phụ nữ sở hữu tướng mặt này, độc thân là cô gái vạn người mê, sau khi kết hôn trở thành thiếu phu nhân, cuộc sống giàu có viên mãn

Người ta có thể nhìn vào nhiều bộ phận trên cơ thể để đánh giá được vận mệnh nghèo khổ hay giàu sang. Đặc biệt, tướng mặt lại được chú ý nhiều hơn. Nhân tướng học có nói, trên gương mặt người phụ nữ chỉ cần có 1 trong 3 đặc điểm này thì xác định đây là phúc tướng.

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Từ khóa:   đàn ông giàu có nhân tướng học

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