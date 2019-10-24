Phụ nữ sở hữu tướng bàn chân này là tuyệt sắc giai nhân, từ 35 tuổi trở đi đếm tiền tỷ mỏi tay

Phụ nữ nào sở hữu tướng bàn chân này sẽ có cuộc đời không cần lo cơm áo gạo tiền. Đây là người có đầu óc sáng tạo, thông minh. Trong công việc, bạn luôn đi tiên phong. Bạn là người phụ nữ khí chất, đi đâu cũng được nhiều người ngưỡng mộ.

Ngón chân cái đại diện cho sức mạnh tài chính. Người có ngón cái dài hơn những ngón còn lại, vận tiền tài sẽ vô cùng vượng phát. Từ 35 tuổi trở đi, tài chính của bạn sẽ tăng vượt bậc. Tiền trong tài khoản tăng lên đều đặn khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Theo nhân tướng học, người phụ nữ có nét tướng này thường là thiên kim tiểu thư trong gia đình giàu có. Từ khi sinh ra bạn đã không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Bạn được gia đình trải thảm đỏ, học hành, làm việc đều có người nâng đỡ.

Phụ nữ có bàn chân dày dặn có số hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Ai có tướng bàn chân dày dặn, trắng trẻo là người phụ nữ vượng phu ích tử. Khi còn độc thân, bạn mang đến nhiều may mắn cho cha mẹ, anh chị em. Khi đã lấy chồng, bạn mang đến phúc khí cho cả gia đình. Đàn ông nào lấy được kiểu phụ nữ này, cả đời không lo nghèo khổ, thậm chí còn phải chuẩn bị két sắt để đựng tiền.

Người có gót chân nổi rõ vân là người có vận tiền tài cực vượng. Bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, có tiếng nói trong gia đình, được chồng con nể trọng. Không những vậy bạn còn tự lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai.

Gót chân có lằn xoáy là người tài cao, học rộng - Ảnh minh họa: Internet

Còn người gót chân có lằn xoáy là người tham vọng, có nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được những điều bản thân mong muốn. Vì vậy mà bạn thường nắm giữ địa vị cao, được nhiều người khâm phục, có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba.

Từ 35 tuổi trở đi, bạn sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng cưng chiều yêu thương như bà hoàng. Con cháu của bạn cũng hưởng được nhiều may mắn từ bạn. Vì vậy mà gia đình ấm êm, sung túc, giàu sang hết phần thiên hạ.

Có nốt ruồi dưới lòng bàn chân

Nốt ruồi dưới chân thể hiện người đàn bà bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có nốt ruồi dưới lòng bàn chân là kiểu người may mắn, giàu sang. Bạn giỏi ăn nói nên được nhiều người yêu mến. Người có nốt ruồi càng to càng đậm, tiền tài càng nhiều. Khi gặp khó khăn, bạn luôn có người đứng ra giúp sức, không sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường. Từ năm 35 tuổi, mọi sự sẽ hanh thông, công việc ổn định, hôn nhân viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm