Phụ nữ sở hữu tướng bàn chân này là tuyệt sắc giai nhân, từ 35 tuổi trở đi đếm tiền tỷ mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 24/10/2019 09:21

Đây là tướng bàn chân giàu sang, chị em nào sở hữu sẽ có cuộc đời bình yên, tiền bạc tiêu thoải mái, hôn nhân viên mãn từ 35 tuổi trở đi.

Ngón chân cái dài hơn những ngón còn lại

Phụ nữ nào sở hữu tướng bàn chân này sẽ có cuộc đời không cần lo cơm áo gạo tiền. Đây là người có đầu óc sáng tạo, thông minh. Trong công việc, bạn luôn đi tiên phong. Bạn là người phụ nữ khí chất, đi đâu cũng được nhiều người ngưỡng mộ.

tuong ban chan 1
Phụ nữ sở hữu tướng bàn chân này có số giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Ngón chân cái đại diện cho sức mạnh tài chính. Người có ngón cái dài hơn những ngón còn lại, vận tiền tài sẽ vô cùng vượng phát. Từ 35 tuổi trở đi, tài chính của bạn sẽ tăng vượt bậc. Tiền trong tài khoản tăng lên đều đặn khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Bàn chân dày dặn, trắng, gót chân hồng hào

Theo nhân tướng học, người phụ nữ có nét tướng này thường là thiên kim tiểu thư trong gia đình giàu có. Từ khi sinh ra bạn đã không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền. Bạn được gia đình trải thảm đỏ, học hành, làm việc đều có người nâng đỡ.

tuong ban chan 2
Phụ nữ có bàn chân dày dặn có số hưởng - Ảnh minh họa: Internet

Ai có tướng bàn chân dày dặn, trắng trẻo là người phụ nữ vượng phu ích tử. Khi còn độc thân, bạn mang đến nhiều may mắn cho cha mẹ, anh chị em. Khi đã lấy chồng, bạn mang đến phúc khí cho cả gia đình. Đàn ông nào lấy được kiểu phụ nữ này, cả đời không lo nghèo khổ, thậm chí còn phải chuẩn bị két sắt để đựng tiền.

Người có gót chân nổi rõ vân là người có vận tiền tài cực vượng. Bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, có tiếng nói trong gia đình, được chồng con nể trọng. Không những vậy bạn còn tự lập, không dựa dẫm vào bất cứ ai.

tuong ban chan 3
Gót chân có lằn xoáy là người tài cao, học rộng - Ảnh minh họa: Internet

Còn người gót chân có lằn xoáy là người tham vọng, có nhiều mục tiêu trong cuộc sống. Bạn có thể làm tất cả mọi thứ để đạt được những điều bản thân mong muốn. Vì vậy mà bạn thường nắm giữ địa vị cao, được nhiều người khâm phục, có thể trở thành nhà lãnh đạo tài ba.

Từ 35 tuổi trở đi, bạn sẽ có cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng cưng chiều yêu thương như bà hoàng. Con cháu của bạn cũng hưởng được nhiều may mắn từ bạn. Vì vậy mà gia đình ấm êm, sung túc, giàu sang hết phần thiên hạ.

Có nốt ruồi dưới lòng bàn chân

tuong ban chan 4
Nốt ruồi dưới chân thể hiện người đàn bà bản lĩnh - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có nốt ruồi dưới lòng bàn chân là kiểu người may mắn, giàu sang. Bạn giỏi ăn nói nên được nhiều người yêu mến. Người có nốt ruồi càng to càng đậm, tiền tài càng nhiều. Khi gặp khó khăn, bạn luôn có người đứng ra giúp sức, không sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường. Từ năm 35 tuổi, mọi sự sẽ hanh thông, công việc ổn định, hôn nhân viên mãn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tướng mạo cực kỳ xấu của phụ nữ, lúc nào cũng cháy túi, tình duyên lận đận

Tướng mạo cực kỳ xấu của phụ nữ, lúc nào cũng cháy túi, tình duyên lận đận

Dưới đây là những nét tướng xấu của phụ nữ, dù làm việc vất vả bao nhiêu cũng không đủ tiền tiêu xài, thường lận đận trong chuyện tình cảm.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ vượng phu ích tử nhân tướng học phúc tướng phụ nữ

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 0 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 0 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 24 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo