Tướng mạo cực kỳ xấu của phụ nữ, lúc nào cũng cháy túi, tình duyên lận đận

Tâm linh - Tử vi 08/10/2019 17:19

Dưới đây là những nét tướng xấu của phụ nữ, dù làm việc vất vả bao nhiêu cũng không đủ tiền tiêu xài, thường lận đận trong chuyện tình cảm.

Nếu sở hữu những nét tướng xấu của phụ nữ này, cuộc đời bạn sẽ khá truân chuyên. Thời trẻ vất vả trăm bề, về già cũng không yên thân, tiền làm bao nhiêu tiêu xài cũng không đủ. Khi yêu, bạn dễ bị lừa gạt.

Lông mày đứt đoạn

Lông mày đứt đoạn hoặc có màu nhạt là tướng mạo xấu của phụ nữ. Ai sở hữu nét tướng này thường có nhiều kẻ thù. Vì ăn nói không giữ ý tứ, không sợ mất lòng nên họ thường khiến người khác khó chịu.

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Lông mày đứt đoạn là nét tướng xấu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu người thích so đo tính toán, sống ích kỷ kể cả với người thân và bạn bè. Người có lông mày đứt đoạn hoặc mờ nhạt sẽ khá lận đận trong tình yêu, vất vả trong công việc.

Xương quai hàm nhô về phía sau tai

Phụ nữ có nét tướng này thường khá nham hiểm, miệng lưỡi cay độc. Họ ích kỷ, hay tranh chấp hơn thua với người khác. Dường như chuyện nào cũng có sự “góp vui” của họ. Vì vậy vận trình của họ khi còn trẻ vô cùng vất vả, có nhiều kẻ thù.

Chuyện tình duyên của họ không như ý muốn. Sự nghiệp gập ghềnh, không gặt hái được nhiều thành quả. Làm lụng vất vả bao nhiêu cũng không đủ tiền tiêu xài, phải vay mượn khắp nơi.

Đuôi mắt hình móc câu

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Sở hữu nét tướng đuôi mắt hình móc câu là người không trung thực - Ảnh minh họa: Internet

Theo nhân tướng học, những người sở hữu tướng mạo này thường không trung thực. Họ lừa dối nhiều người nên gặp không ít nghiệp báo. Họ rất giỏi nói những lời khiến người khác tổn thương. Vì vậy họ không bao giờ có bạn thân. Trong công việc, họ cũng không được cấp trên trọng dụng. Đi làm toàn gây thị phi khiến ai cũng chán ghét.

Nốt ruồi ở nhân trung

Sở hữu nốt ruồi ở nhân trung cho thấy chuyện hôn nhân không như ý. Đời sống vợ chồng của người có nét tướng này thường không êm đẹp. Không cãi nhau, đánh nhau sứt đầu mẻ trán cũng xảy ra bạo hành về mặt tinh thần.

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Nốt ruồi ở nhân trung là nét tướng xấu của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Trán dô, vành tai lật ngược

Phụ nữ có nét tướng này không bao giờ nghiêm túc trong tình yêu. Họ có thể trở thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình của người khác.

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Phụ nữ sở hữu đặc điểm này thường bảo thủ - Ảnh minh họa: Internet

Trong tình yêu, họ rất cố chấp, bảo thủ, có tính chiếm hữu cao. Đặc biệt kiểu người này khó yên vị bên một người.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phụ nữ có tướng mạo này càng lấy chồng muộn càng sướng như tiên

Phụ nữ có tướng mạo này càng lấy chồng muộn càng sướng như tiên

Xem tướng mạo của người phụ nữ, nếu có những nét tướng này thì bạn càng lấy chồng muộn cuộc sống càng giàu có, viên mãn, chồng cưng như trứng mỏng.

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