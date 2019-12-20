Năm Canh Tý: Những con giáp nữ lên xe hoa, lấy được tấm chồng như ý, giàu có sung sướng như bà hoàng

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu chuẩn bị tinh thần làm cô dâu, theo chàng về dinh hưởng thụ cuộc sống vinh hoa, phú quý. Cuộc sống của bạn bước sang trang mới, đầy màu sắc và giàu sang. Dậu là con giáp nữ lương thiện, biết suy nghĩ cho người khác, lại giỏi giang, đảm việc nước giỏi việc nhà. Vì vậy mà bạn được chồng yêu thương, chiều chuộng hết mực.

Năm Canh Tý, Dậu sẽ đón nhận nhiều tin vui, đặc biệt là làm mẹ, làm vợ. Hãy chuẩn bị tinh thần để bước vào cuộc sống mới, đầy hạnh phúc và niềm vui.

Cuộc sống hôn nhân của bạn toàn là màu hồng, tiền tình đều viên mãn. Không những vậy bạn còn mang lại phúc đức cho chồng con, tiền tiêu hoài không hết. Đàn ông nào cưới được vợ tuổi Dậu sẽ có sự nghiệp giàu sang, thành công.

Tuổi Tý

2020 là một năm vô cùng hanh thông và hạnh phúc với những người tuổi Tý. Bạn không chỉ nhận được tin vui về công việc thăng tiến mà còn có chuyện tình đẹp như trong mơ. Đặc biệt bạn sẽ kết hôn trong năm nay, nhận được nhiều lộc trời ban. Cuộc sống hôn nhân của bạn vượng sắc. Bạn là con giáp vượng phu ích tử, mang may mắn, tiền tài đến cho chồng con.

Tý được quý nhân nâng đỡ trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ vậy mà được chồng yêu thương, phục sát đất. Trong nhà, bạn có tiếng nói. Ở bên ngoài, bạn được mọi người nể phục vì tài giải quyết công việc tuyệt vời. Nói chung vận trình của bạn trong năm Canh Tý được Thần Phật độ nên không sợ gặp khó khăn hay bế tắc gì.

Tuổi Hợi

Những công sức của Hợi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Trong công việc, bạn nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền, thăng tiến. Trong chuyện tình cảm, bạn nhận được lời cầu hôn của đối phương. Cả hai nhanh chóng về chung một nhà, sống hạnh phúc, tiền bạc tiêu xài không hết.

Hợi lấy chồng, có cuộc hôn nhân hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Trong năm Canh Tý, những dự án của bạn được thực hiện và đạt thành tựu ngoài mong đợi. Nói chung bạn hưởng may mắn trong công việc lẫn tình yêu. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về đường tiền tài.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm