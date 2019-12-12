Top con giáp được Thần Phật ‘độ’: Độ tình, độ tiền, độ bình an

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão gặt hái được nhiều thành tựu lớn, được Thần Phật chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông. Những dự án lớn của bạn cũng được thực hiện, gặt hái thành công như mong đợi.

Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc. Nói chung những người tuổi Mão sẽ có thời gian bình yên, không còn tiểu nhân hay bất cứ ai nói xấu sau lưng, tìm cách hãm hại. Cuộc sống của bạn sẽ trôi qua nhẹ nhàng, muốn tiền có tiền muốn tình có tình, không sợ ai cướp công như trước.

Từ đó bạn thu về nhiều nguồn tiền khủng, tha hồ mua đất, mua nhà, đi du lịch khắp nơi. Những người độc thân tìm được ý trung nhân, cả hai tâm đầu ý hợp nên mối quan hệ bền vững.

Tuổi Dần

Dần là con giáp giàu có, ăn nên làm ra, có nhiều nguồn tiền khủng đổ về. Những điều bạn cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên nên biết cách sống khiêm tốn, đừng quá khoe khoang. Vì nếu quá phô trương về bản thân, bạn sẽ bị tiểu nhân rình rập hãm hại, hạ bệ.

Dần nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung hãy tập sống bình yên, đừng sân si với đời. Bởi lộc trời ban cho bạn nhiều vô số kể, không phải tranh giành với bất cứ ai. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có nhiều khởi sắc. Người độc thân thoát ế, sớm có hỷ sự. Người có người yêu, tình cảm thăng hoa, rực rỡ, có nhiều thời gian hẹn hò, dành cho nhau. Vợ chồng có tin vui về đường con cái, tiền bạc.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn số một, từ khi sinh ra đã được Thần Phật che chở, nâng đỡ. Tuy có nhiều lúc khó khăn nhưng bạn chưa bao giờ lao vào bế tắc. Điều này giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền, có cuộc sống ổn định ngay từ khi còn trẻ tuổi.

Mùi có cuộc sống bình yên, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi kết hôn, sinh con, bạn sẽ có một gia đình vô cùng viên mãn, con cái nghe lời, vận tài chính vô cùng vượng sắc. Có thể nói vận trình của bạn được ơn trên “độ” nên tiền bạc cứ đổ về tha hồ tiêu xài, mua sắm. Nếu đang ấp ủ dự án buôn bán, kinh doanh, hãy nhanh chóng thực hiện để làm giàu nhanh nhất.

*Thông chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm