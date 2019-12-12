Top con giáp được Thần Phật ‘độ’: Độ tình, độ tiền, độ bình an

Tâm linh - Tử vi 12/12/2019 06:00

Đây là những con giáp giàu có, được Thần Phật che chở, không chỉ có chuyện tình đẹp, tiền bạc tiêu xài thoải mái mà còn có cuộc sống bình an, tránh xa thị phi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão gặt hái được nhiều thành tựu lớn, được Thần Phật chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông. Những dự án lớn của bạn cũng được thực hiện, gặt hái thành công như mong đợi.

con giap giau co 1
Mão là con giáp giàu có được Thần Phật độ - Ảnh minh họa: Internet

Từ đó bạn thu về nhiều nguồn tiền khủng, tha hồ mua đất, mua nhà, đi du lịch khắp nơi. Những người độc thân tìm được ý trung nhân, cả hai tâm đầu ý hợp nên mối quan hệ bền vững.

Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc. Nói chung những người tuổi Mão sẽ có thời gian bình yên, không còn tiểu nhân hay bất cứ ai nói xấu sau lưng, tìm cách hãm hại. Cuộc sống của bạn sẽ trôi qua nhẹ nhàng, muốn tiền có tiền muốn tình có tình, không sợ ai cướp công như trước.

Tuổi Dần

Dần là con giáp giàu có, ăn nên làm ra, có nhiều nguồn tiền khủng đổ về. Những điều bạn cố gắng cuối cùng cũng đã được đền đáp xứng đáng. Tuy nhiên nên biết cách sống khiêm tốn, đừng quá khoe khoang. Vì nếu quá phô trương về bản thân, bạn sẽ bị tiểu nhân rình rập hãm hại, hạ bệ.

con giap giau co 2
Dần nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung hãy tập sống bình yên, đừng sân si với đời. Bởi lộc trời ban cho bạn nhiều vô số kể, không phải tranh giành với bất cứ ai. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng sẽ có nhiều khởi sắc. Người độc thân thoát ế, sớm có hỷ sự. Người có người yêu, tình cảm thăng hoa, rực rỡ, có nhiều thời gian hẹn hò, dành cho nhau. Vợ chồng có tin vui về đường con cái, tiền bạc.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn số một, từ khi sinh ra đã được Thần Phật che chở, nâng đỡ. Tuy có nhiều lúc khó khăn nhưng bạn chưa bao giờ lao vào bế tắc. Điều này giúp bạn kiếm được rất nhiều tiền, có cuộc sống ổn định ngay từ khi còn trẻ tuổi.

con giap giau co 3
Mùi có cuộc sống bình yên, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Đến khi kết hôn, sinh con, bạn sẽ có một gia đình vô cùng viên mãn, con cái nghe lời, vận tài chính vô cùng vượng sắc. Có thể nói vận trình của bạn được ơn trên “độ” nên tiền bạc cứ đổ về tha hồ tiêu xài, mua sắm. Nếu đang ấp ủ dự án buôn bán, kinh doanh, hãy nhanh chóng thực hiện để làm giàu nhanh nhất.

*Thông chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp có hỷ sự, thông minh tuyệt đỉnh không tiểu nhân nào qua mặt hãm hại trong 35 ngày tới

3 con giáp có hỷ sự, thông minh tuyệt đỉnh không tiểu nhân nào qua mặt hãm hại trong 35 ngày tới

Dưới đây là những con giáp may mắn, nhận được nhiều tin vui, trong đó có hỷ sự, thông minh tuyệt đỉnh nên không có tiểu nhân nào dám hãm hại trong 35 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Lợi ích hỗ trợ tim mạch và kiểm soát đường huyết từ loại quả giàu tinh bột quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 6 phút trước
Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Tây Ninh: Cô gái dựng chuyện cha bệnh nặng, lừa người yêu gần 1 tỷ đồng

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 4 giờ 37 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 5 giờ 11 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu