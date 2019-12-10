3 con giáp có hỷ sự, thông minh tuyệt đỉnh không tiểu nhân nào qua mặt hãm hại trong 35 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/12/2019 09:29

Dưới đây là những con giáp may mắn, nhận được nhiều tin vui, trong đó có hỷ sự, thông minh tuyệt đỉnh nên không có tiểu nhân nào dám hãm hại trong 35 ngày tới.

Tuổi Thìn

Vận trình của Thìn trong 35 ngày tới có nhiều niềm vui, tinh thần vô cùng hưng phấn. Bạn trở thành con giáp may mắn bậc nhất cả về tình duyên lẫn tiền bạc. Thìn thông minh tuyệt đỉnh, lại có tài năng nên không có tiểu nhân nào đến gần hãm hại. 

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Thìn là con giáp may mắn trong 35 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói thời gian tới, cuộc sống của bạn vô cùng bình yên, không còn gặp bất cứ chuyện vướng mắt, khó khăn nào. Nếu có cũng được người khác đứng ra giúp hoặc nhờ vào sự thông minh của bản thân có thể vượt qua dễ dàng.

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khiến người khác hờn đỏ mắt. Người độc thân thoát ế, tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu nhận được khá nhiều tin vui về chuyện tiền bạc.

Tuổi Tý

Tý trở thành con giáp giàu sang, được nhiều người yêu mến. Bạn ham học hỏi, chịu khó gặp gỡ nhiều người nên cơ hội kiếm tiền đổ về liên tục. Có thể nói vận trình của Tý trong 35 ngày tới có vô số niềm vui, may mắn, không chỉ về tiền bạc mà còn chuyện tình cảm.

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Tý nhận được nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Những người quen nhau lâu năm sẽ có cái kết viên mãn, về chung một nhà. Người độc thân tìm được người như ý, có mối quan hệ lâu dài, hỗ trợ, giúp đỡ cho nhau. Nếu kết hôn, bạn và người ấy rất hợp tính dễ ăn nên làm ra, tay trắng cũng có thể làm nên sự nghiệp lớn.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi sẽ trở thành đại gia, giàu có ngất trời nhờ đầu tư bất động sản. Bạn có duyên trong những lĩnh vực buôn bán nên sẽ kiếm được tiền tỷ. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều vượng sắc. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Sắp tới sẽ nhận được nhiều tin vui, trong đó có hỷ sự.

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Mùi được mọi người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều lời mời đầu tư kiếm tiền. Hãy tận dụng cơ hội này để đổi đời, giàu sang trong chớp mắt. Nói chung tài vận của bạn vô cùng vượng sắc, tình cảm thăng hoa như ý muốn. Những việc bạn làm từ trước đến nay đều đã được công nhận, mọi người yêu thương giúp đỡ hết sức mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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