Sắp hết năm 2019, đây là những con giáp tích được số tiền lớn, tha hồ mua sắm Tết

Tâm linh - Tử vi 02/12/2019 14:37

Đây là những con giáp giàu có nhất năm 2019, không những vậy năm 2020 cũng tiếp tục nhận được vận may trời ban, thoải mái mua nhà, sắm xe tùy theo ý thích.

Tuổi Dậu

Dậu được sao tốt chiếu mệnh nên vận trình hanh thông, thuận lợi. Năm 2019, bạn tích góp được khá nhiều tiền bạc, công danh viên mãn. Nhờ vậy mà bạn tha hồ mua sắm cho dịp Tết năm nay. Dậu không còn phải chạy vay mượn khắp nơi như trước. Những việc bạn làm đều đạt được thành tựu và nhận được nhiều khen thưởng từ cấp trên.

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Dậu là con giáp giàu có nhất trong năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh tuổi Dậu có nhiều tài năng tiềm ẩn. Bạn luôn nhận được lộc trời ban, dù có khó khăn cũng vượt qua được. Vì vậy mà Dậu không phải lâm vào tình cảnh bế tắc. Nói chung sắp hết năm 2019, bạn sẽ hốt hết lộc của thiên hạ, tha hồ mua sắm áo quần, trang trí nhà cửa. Có thể nói, vận trình của bạn suôn sẻ, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất nhận được nhiều lời khen, cơ hội thăng chức trong công việc. Bạn nhận được khá nhiều tiền bạc từ nghề tay trái đổ về. Đây là thời điểm tốt để bạn thăng tiến, vượt qua những thị phi, rắc rối trước đây. Bạn nên tranh thủ thời gian để có chuyến du lịch cuối năm cùng những người bạn thân thiết nhất. Bởi đây là cơ hội để bạn gắn kết tình cảm, thư giãn sau một năm làm việc mệt mỏi, căng thẳng.

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Tuất hốt hết may mắn của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Từ đây đến đầu năm 2020, vận trình của bạn sẽ tiến lên phía trước, không có gì cản trở được bước đi của bạn. Hãy vững lòng, vững tâm, tin vào chính mình để mọi sự thuận lợi hơn. Bên cạnh đó nên chuẩn bị tinh thần đón một mùa Tết an lành bên người thân của mình. Suy cho cùng Tuất sẽ trở thành con giáp giàu sang ngút trời từ cuối năm 2019.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giàu có nhất năm 2019. Gần hết năm, bạn nhận được lộc lớn trời ban, được quý nhân nâng đỡ hết lòng. Nhờ vào đó mà vận trình của bạn vững mạnh, gặp bất cứ khó khăn nào cũng có thể vượt qua dễ dàng.

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Mùi nhận được nhiều lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn sẽ nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền. Vì vậy hãy nắm bắt thời cơ để thực hiện những dự án dang dở của bản thân. Đừng phân vân, đắn đo quá nhiều mà làm hỏng việc lớn. Đồng thời bạn cũng thoải mái mua sắm dịp Tết mà không còn phải lo lắng hay tiết kiệm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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