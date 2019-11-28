Top con giáp ngoài mặt hổ báo nhưng tâm tính hiền lành, là con cưng của Thần Phật

Trời sinh Mùi là con giáp may mắn , vương giả, vô lo vô nghĩ chuyện tiền bạc. Họ là người có vẻ ngoài khó gần, lạnh lùng nhưng nội tâm lại lương thiện. Ai gặp lần đầu cũng cảm thấy sợ hãi, muốn chạy dài vì sự hung dữ. Chỉ những người thật sự thân thiết mới hiểu rõ con người của họ.

Mùi khá thẳng thắn và nóng tính nên không ai dám đến gần. Tuy nhiên khi tiếp xúc, sẽ thấy Mùi là người dễ thương, luôn thấu hiểu và quan tâm đến người khác. Đặc biệt vận trình của Mùi được Thần Phật ưu ái nên chuyện tiền bạc không cần lo nghĩ. Những chuyện bạn làm đều có người giúp đỡ nên ít khi gặp thất bại. Bên cạnh đó chuyện tình cảm, hôn nhân của bạn cũng vô cùng viên mãn.

Thìn là những con người trầm tính, ít khi bày bỏ nỗi lòng mình cho người khác biết. Cũng vì điều đó mà Thìn khiến nhiều người cảm thấy sợ hãi mỗi khi đến gần. Nhưng khi quen biết một thời gian, mọi người sẽ yêu mến sự thật thà, nhiệt tình của Thìn.

Thìn được Thần Phật ưu ái - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói Thìn là con giáp hiền lành, ngoài mặt tuy có hơi lạnh lùng nhưng chưa hại ai bao giờ. Nhờ vào sự hiền lành này của mình, bạn được Thần Phật che chở, Thần Tài hộ mệnh nên chuyện tiền bạc không phải lo nghĩ. Những người tuổi Thìn khẩu xà tâm Phật nên sẽ không thiệt thòi khi quen biết họ.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu thuộc kiểu người sống nội tâm, ít khi tâm sự cùng người khác. Trong công việc, bạn bộc trực, nghiêm khắc nên làm cho người khác không dám đến gần. Tuy nhiên khi đã biết rõ, ai cũng sẽ cảm thây thương vì sự cần cù của Sửu.

Sửu có công danh viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu thường nói ít làm nhiều, luôn âm thầm nỗ lực, phấn đấu hết mình. Có chuyện gì họ cũng chịu đựng một mình ít khi nhờ vả ai. Vì vậy mà Sửu khi còn trẻ đã đạt được nhiều thành tựu lớn, khiến ai cũng nể phục sát đất.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm