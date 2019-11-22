Nhận diện người phụ nữ quyền lực, nói một chồng con không dám cãi hai

Tâm linh - Tử vi 22/11/2019 10:50

Dưới đây là những đặc điểm nhận diện người phụ nữ quyền lực, có tiếng nói trong gia đình, luôn được chồng nể trọng, không bao giờ dám làm phật lòng.

Theo nhân tướng học, phụ nữ có những đặc điểm này sở hữu trí tuệ hơn người, bản lĩnh không ai sánh bằng. Khi còn độc thân, họ có công danh viên mãn, tiền tài đỏ rực. Khi kết hôn, họ trở thành nữ vương giúp chồng con giàu có, hưởng lộc trời ban.

Trán cao, không nếp nhăn

Đây là đặc điểm của người phụ nữ quyền lực. Ai sở hữu nét tướng này sẽ có cuộc sống giàu sang, phú quý. Họ khá thông minh, giỏi giang về mọi mặt. Không những vậy khi sinh ra, họ còn mang số mệnh vương giả, không bao giờ lo đến chuyện cơm áo gạo tiền.

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Người phụ nữ quyền lực có vầng trán cao, rộng - Ảnh minh họa: Internet

Những người có vầng trán cao thể hiện công danh, sự nghiệp rộng mở. Trung niên là giai đoạn hoàng kim giúp bản mệnh ăn nên làm ra, giàu sang bậc nhất. Thời trẻ sung sướng, đến già cũng ngồi trên đống tiền, tiêu xài không hết. Không những vậy, những người sở hữu nét tướng này thường trẻ lâu, có tuổi thọ cao.

Đầu mũi tròn, đầy đặn

Đây là tướng phụ nữ giàu có, mang mệnh nữ vương. Trong gia đình, tiếng nói của bạn rất có trọng lượng, được chồng con kính nể. Tuy nhiên bạn không phải là người thích dạy đời, lên mặt với người khác. Vì vậy, chồng vừa nể vừa yêu thương hết mực.

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Phụ nữ có nét tướng này thông minh, giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn thông minh, nhanh nhẹn nên được cấp trên trọng dụng. Khi bước sang tuổi trung niên, bạn sẽ giữ vai trò lớn, tiền bạc dư dả mua nhà, sắm xe. Không những vậy, bạn còn có cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng, không còn bon chen, vất vả kiếm tiền.

Người phụ nữ có mũi to thường mang lại phúc khí cho bản thân cũng như chồng con. Bạn có bản lĩnh nên không sợ ai hãm hại, cản đường thăng tiến.

Gò má cao

Phụ nữ có gò má cao thường đại diện cho chính nghĩa. Bạn luôn đứng ra giúp đỡ, bênh vực những người yếu thế. Vì vậy mà mọi người thường phong cho bạn danh hiệu “nữ anh hùng”. Những người sở hữu nét tướng này thường được nhiều người yêu mến. Nhất là vận may trong công việc cũng tăng cao vượt trội.

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Phụ nữ có gò má cao thường rất mạnh mẽ - Ảnh minh họa: Internet

Đa số người có nét tướng này thường giữ vai trò trụ cột, cáng đáng hết những việc trong gia đình. Cũng vì vậy mà tiếng nói của bạn được chồng con nghe theo. Bạn còn là chỗ dựa vững chắc cho những người xung quanh.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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