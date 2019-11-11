6 nét tướng vàng bạc trên mặt phụ nữ sau 30 giàu có, quyền lực hết cỡ

Theo nhân tướng học , phụ nữ có vầng trán cao và rộng là người thông minh, giỏi giang. Họ không chỉ độc lập, quyết đoán mà còn có khả năng kinh doanh hơn người. Đây là kiểu người sinh ra để làm việc lớn, có tài lãnh đạo tài ba.

Đây là những điểm trên khuôn mặt tạo nên tướng phụ nữ giàu có, may mắn.

Những nhà nhân tướng học chắc chắn rằng phụ nữ nào có môi trái tim cũng dễ hạnh phúc và gặp may mắn hơn người khác. Đây là nét tướng của đàn bà thu hút, quyến rũ.

Phụ nữ có nét tướng này còn có số vượng phu. Sau khi lấy chồng, vận may, tài vận của họ sẽ chuyển sang cho chồng. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, cả hai cùng thăng tiến, giàu có và hạnh phúc.

Phụ nữ có nét tướng này từ nhỏ đã được nhiều người quý mến, theo đuổi. Khi trưởng thành, họ nhanh nhạy, thông minh, gặp nhiều vận may trong sự nghiệp.

Phụ nữ có đường viền môi rõ, môi căng mọng, cười hiền dịu, không hở lợi thì hậu vận tốt đẹp, viên mãn.

Sau khi lấy chồng, phụ nữ có môi trái tim không phải lo chuyện tiền bạc. Vì họ có số vượng phu ích tử, nên gia đình hạnh phúc.

Phụ nữ có đường viền môi rõ, môi căng mọng, cười hiền dịu, không hở lợi thì hậu vận tốt đẹp, viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Vòng eo, lưng đầy

Đây là tướng phụ nữ thân thiện, ít khi nổi nóng và được thần tài nâng đỡ. Họ nhanh nhạy với tiền bạc.

Hậu vận của kiểu phụ nữ này sau 40 cực kì tốt đẹp. Họ chỉ cần an nhàn tận hưởng cuộc sống.

Cổ tay đầy đặn

Phụ nữ có cổ tay đầy đặn thường có số phú quý, an nhàn. Họ kiếm được tiền nhiều, cũng rất biết giữ tiền. Với làn da mềm mại, họ lại càng có số giàu sang, cả đời không lo khổ cực.

Đầu mũi tròn, hơi thấp xuống

Theo tướng số, phụ nữ có đầu mũi tròn là người nhân từ, thẳng thắn. Đây còn là nét tướng phụ nữ phú quý, nhân hậu.

Hầu hết phụ nữ có nét tướng này đều khổ trước sướng sau. Họ sẽ giàu có khi bước vào tuổi trung niên. Không chỉ vậy, kiểu phụ nữ này còn có số lấy chồng giàu, cả đời không lo chuyện tiền bạc.

Lông mày lá liễu

Phụ nữ có lông mày lá liễu là người rất may mắn, và sở hữu những nét tính cách đáng quý - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có lông mày lá liễu là người rất may mắn, và sở hữu những nét tính cách đáng quý. Họ dịu dàng, nhu mì mà cũng trung tín.

Người phụ nữ này biết đối nhân xử thế, thông minh hiểu chuyện nên được mọi người yêu mến. Không chỉ giỏi trong công việc mà họ còn gặp quý nhân giúp đỡ trong cuộc sống. Đường tình duyên cũng suôn sẻ, thuận lợi.

Sau 30 tuổi, phụ nữ có lông mày lá liễu tận hưởng cuộc sống thoải mái, không phải âu lo gì.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.