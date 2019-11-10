Theo nhân tướng học , phụ nữ sở hữu chiếc cằm đầy đặn sẽ gặp được nhiều may mắn, phúc phần trong cuộc sống.

Đây chính là phúc tướng của phụ nữ hiếm người có được, chị em sở hữu sẽ hạnh phúc trăm năm, giàu ú ụ, gia đạo thịnh vượng khiến ai cũng hờn.

Theo nhân tướng học, phụ nữ sở hữu chiếc mũi dọc dừa là người có cuộc sống phú quý giàu sang hơn người. Ngay từ thuở độc thân họ đã gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ trong sự nghiệp.

Càng nhiều tuổi người có nét phúc tướng này càng kiếm được nhiều tiền, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Không chỉ sở hữu cơ ngơi đáng ngưỡng mộ, họ còn giúp chồng công thành danh toại.

Sau khi kết hơn, người sở hữu nét phúc tướng này sẽ có cuộc sống hôn nhân ấm êm viên mãn, sung túc đủ đầy, cả đời không lo cơm áo gạo tiền.

Hơn cả, mẫu phụ nữ vượng phu ích tử này còn giúp chồng thành danh, con thành tài, gia đạo ngày càng thịnh vượng.

Càng về hậu vận người có nét phúc tướng này càng công thành danh toại, ấm êm hạnh phúc -Ảnh minh họa: Internet

Chiếc cổ thon dài

Chiếc cổ thon dài biểu thị người có quyền lực, chắc chắn sẽ là ông to bà lớn. Họ có sự thông minh hơn người, tinh tế trong đối nhân xử thế nên được quý nhân tương trợ, đổi đời ngoạn mục.

Họ có tham vọng vươn lên, sống có trước có sau nên được quý nhân yêu chiều hết mực. Càng về hậu vận người có nét phúc tướng này càng công thành danh toại, ấm êm hạnh phúc.

Dù không xinh đẹp hơn người nhưng bạn sẽ được chồng chiều chuộng cả đời, chung thủy một lòng - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay lớn

Bàn tay của một người là nơi cho biết khả năng kiếm tiền của chủ nhân. Nếu phụ nữ sở hữu bàn tay to, rộng chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Dù sinh ra trong nghèo khó thì sau ngưỡng 30 mẫu phụ nữ này cũng có tài vận dồi dào, tiền chất chật nhà.

Nếu theo nghiệp kinh doanh người sở hữu nét tướng này sẽ phát tài cực to. Dù không xinh đẹp hơn người nhưng bạn sẽ được chồng chiều chuộng cả đời, chung thủy một lòng.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.