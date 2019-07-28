Phụ nữ sở hữu 1 trong 3 nét phúc tướng này sau tuổi 30 sẽ phát tài không ngừng, mỗi năm mỗi giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 28/07/2019 05:00

Theo nhân tướng học, đây là 3 nét phúc tướng của phụ nữ, ai may mắn có được cả đời không lo thiếu tiền, càng về hậu vận càng giàu sang viên mãn.

3 nét phúc tướng của phụ nữ này sẽ giúp chủ nhân ấm no sung túc, nằm trên đống vàng, phát tài cực to ngay từ ngưỡng 30.

Phụ nữ sở hữu 1 trong 3 nét phúc tướng này sau tuổi 30 sẽ phát tài không ngừng, mỗi năm mỗi giàu sang phú quý - Ảnh 1
Cằm trọn trịa là nét phúc tướng của phụ nữ, ai có được sẽ tha hồ đếm tiền, nằm trên đống vàng - Ảnh minh họa: Internet

Cằm tròn trịa

Nếu chiếc cằm V-line là ước ao của rất nhiều chị em, bởi nó khiến khuôn mặt phái nữ thanh tú, xinh đẹp bội phần thì chiếc cằm tròn trịa mới là nét phục tướng của phụ nữ. Nhân tướng học có nói, người có chiếc cằm tròn sinh ra đa được trời ban cho phúc lành, được quý nhân thương yêu hết mực.

Sau khi kết hôn họ sẽ được chồng nuông chiều như bà hoàng, có số mệnh phụ phu nhân. Thế nhưng, họ không hề sống bám vào chồng mà thừa khả năng tự làm đại gia của chính mình, nắm bạc tỷ trong tay ngay từ ngưỡng 30.

Phụ nữ sở hữu 1 trong 3 nét phúc tướng này sau tuổi 30 sẽ phát tài không ngừng, mỗi năm mỗi giàu sang phú quý - Ảnh 2
Chỉ cần bước sang ngưỡng 30, phụ nữ sở hữu nhân trung dài sẽ nhà xe có đủ, nắm bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Nhân trung dài

Nhân tướng học chỉ rõ, nhân trung của phụ nữ chính là nơi thể hiện cốt cách con người họ. Nếu nhân trung dài thì đấy là người phụ nữ khôn khéo, sắc sảo, biết cách đối nhân xử thế và rất hiếu thuận. Ngay từ thuở nhỏ họ đã biết đỡ đần mẹ cha, không ỷ lại, càng không biết lười nhác là gì.

Chăm chỉ kiếm tiền, nỗ lực không ngừng nên càng về hậu vận họ càng kiếm được bộn tiền, giàu nhanh đến chóng mặt. Chỉ cần bước sang ngưỡng 30, phụ nữ sở hữu nhân trung dài sẽ nhà xe có đủ, nắm bạc tỷ trong tay. Nửa đời còn lại họ sẽ sống ngập trong nhung lụa, tha hồ hưởng lộc trời cho.

Phụ nữ sở hữu 1 trong 3 nét phúc tướng này sau tuổi 30 sẽ phát tài không ngừng, mỗi năm mỗi giàu sang phú quý - Ảnh 3
Dẫu đã có chồng con, đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn có không ít đàn ông tình nguyện đơn phương họ cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Môi trái đào

Môi trái đào không chỉ là đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn là nét tướng đẹp trong nhân tướng học. Nếu môi củ ấu khiến chủ nhân gặp phải vô số khốn khó trong cuộc sống, bị nhiều người ganh ghét, đố kỵ mà vướng họa thị phi thì người có môi trái đào lại may mắn hơn người.

Họ sống tình cảm, khéo ăn nói nên được rất nhiều người say mê, theo đuổi. Dẫu đã có chồng con, đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc vẫn có không ít đàn ông tình nguyện đơn phương họ cả đời.

Thế nhưng, mẫu phụ nữ này chỉ chú tâm vào việc phát triển sự nghiệp, chăm sóc gia đình. Nhờ thế, hôn nhân của họ ấm êm an yên, vợ chồng đồng lòng chăm chỉ kiếm tiền nên ngay từ ngưỡng 30 đã hưng thịnh thăng hoa, đếm mãi cũng không hết tiền.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Phụ nữ sở hữu tướng tay này CÀNG GIÀ CÀNG GIÀU, sau ngưỡng 35 ắt sung túc đủ đầy, hạnh phúc viên mãn

Phụ nữ sở hữu tướng tay này CÀNG GIÀ CÀNG GIÀU, sau ngưỡng 35 ắt sung túc đủ đầy, hạnh phúc viên mãn

Dưới đây là 3 kiểu tướng tay phụ nữ giàu sang, ai sở hữu sẽ cả đời may mắn, không cần lo lắng chuyện tiền nong, được chồng yêu chiều như bà hoàng.

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