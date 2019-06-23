Phụ nữ sở hữu tướng tay này CÀNG GIÀ CÀNG GIÀU, sau ngưỡng 35 ắt sung túc đủ đầy, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 23/06/2019 05:30

Dưới đây là 3 kiểu tướng tay phụ nữ giàu sang, ai sở hữu sẽ cả đời may mắn, không cần lo lắng chuyện tiền nong, được chồng yêu chiều như bà hoàng.

Phúc khí đầy mình, càng về hậu vận càng viên mãn như ý chính là may mắn mà phụ nữ sở hữu 3 tướng tay giàu sang này có được.

tuong tay phu nu giau sang
Sau ngưỡng 35, nếu không là đại gia người sở hữu tướng tay phụ nữ giàu sang cũng sẽ có đời sống vật chất vương giả, của nả đầy nhà - Ảnh minh họa: Internet

3 đường chỉ tay rõ nét

Các thầy tưởng số chỉ rõ, phụ nữ có bàn tay với 3 đường chỉ tay rõ nét sẽ được hưởng nhiều phúc khí trời cho. Không chỉ có cuộc sống ấm êm như ý, may mắn hơn người họ còn kiếm tiền dễ như trở bàn tay, được chồng nuông chiều như bà hoàng.

Khôn khéo, tinh tế lại biết cách đối nhân xử thế nên phụ nữ có bàn tay với 3 đường chỉ tay rõ nét càng về hậu vận càng phát tài. Sau ngưỡng 35, nếu không là đại gia họ cũng sẽ có đời sống vật chất vương giả, của nả đầy nhà.

tuong tay phu nu giau sang
Sau tuổi 35, nữ giới có ngón trỏ dài sẽ dư sức mua nhà tậu xe, có bạc tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tay phải có ngón trỏ dài

Nhân tướng học có nói “nam tả nữ hữu”, ý chỉ nam trái nữ phải, tướng số của một người phụ nữ sẽ ứng trên bàn tay phải của họ. Vậy nên, nếu tay phải có ngón trỏ dài chủ nhân ắt là người có tham vọng, khát khao làm giàu.

Thưở đầu lập nghiệp dẫu cơ cực, gian khổ đến mấy họ cũng không lo sợ, càng không bỏ cuộc. Dũng cảm đương đầu với sóng gió, nghiêm khắc với chính mình nên sự nghiệp của mẫu phụ nữ này sẽ thăng hoa rực rỡ, thành công vượt trội. Sau tuổi 35, nữ giới có ngón trỏ dài sẽ dư sức mua nhà tậu xe, có bạc tỷ trong tay.

tuong tay phu nu giau sang
Một khi đã quyết tâm làm giàu họ sẽ nhanh chóng trở thành đại gia, đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Bàn tay đầy đặn, các ngón tay thon dài

Phụ nữ sở hữu bàn tay với những ngón tay thon dài, mu bàn tay đầy đặn chính là nét phúc tướng trời cho. Ngay từ thuở nhỏ họ đã sống trong nhung lụa, được mẹ cha nuông chiều, bề trên nâng đỡ. Một khi đã quyết tâm làm giàu họ sẽ nhanh chóng trở thành đại gia, đếm tiền sái tay.

Bước vào ngưỡng 35, mẫu phụ nữ này sẽ đổi đời ngoạn mục, chẳng những nằm trên đống vàng mà còn có hôn nhân viên mãn, con cái ngoan ngoãn hiếu thuận.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Từ khóa:   phúc tướng của phụ nữ

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