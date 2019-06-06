Nhân tướng học chỉ rõ: 5 đặc điểm tiết lộ bạn dễ trở thành tỷ phú, phát tài sau một đêm

Người có nét tướng này cả đời không lo thiếu tiền, muốn gì được nấy, tiền lúc nào cũng chất chật nhà khiến ai cũng thầm ganh tỵ.

Dù làm công ăn lương thì sau 35 tuổi mẫu người này cũng vươn lên làm chủ, tài vận phất lên như diều gặp gió. Càng về hậu vận họ càng phú quý đầy nhà, an nhàn hưởng lộc khiến ai cũng hờn.

Đây chính là nét tướng của người có số giàu sang bởi khuôn miệng cười biểu thị chủ nhân khéo ăn nói, biết cách thu phục lòng người. Chính vì đối nhân xử thế tinh tế nên họ dễ dàng thành công, làm ăn thuận lợi.

2. Đầu mũi tròn, dày

Nếu một chiếc mũi cao, nhọn đang là tiêu chí để đánh giá một chiếc mũi đẹp về mặt thẩm mỹ thì đầu mũi tròn, dày lại là quý tướng. Người có nét mũi này thường khổ trước sướng sau, thuở đầu lập nghiệp phải trải qua nhiều sóng gió mới chạm tay vào thành công.

Thế nên, khi ở ngưỡng trung niên họ sẽ phát tài phát lộc, chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong. Phụ nữ có nét tướng này chắc chắn sẽ lấy chồng đại gia, được thương yêu chiều chuộng như bà hoàng.

Môi càng căng mọng, hồng hào chủ nhân càng may mắn chuyện tiền bạc, chẳng cần lao lực tiền vẫn ập vào nhà tới tấp - Ảnh minh họa: Internet

3. Đôi môi căng mọng

Một đôi môi căng mọng, đầy đặn chính là nét tướng của người có của ăn của để, bạc tiền dồi dào. Môi càng căng mọng, hồng hào chủ nhân càng may mắn chuyện tiền bạc, chẳng cần lao lực tiền vẫn ập vào nhà tới tấp.

Đặc biệt, nếu quanh môi có nốt ruồi đen thì chủ nhân sẽ ngập trong biển tiền, chỉ việc rung đùi hốt bạc, tận hưởng phú quý trong nửa đời còn lại.

4. Lông mày rõ nét

Người có đôi lông mày thanh tú, rõ nét sẽ giàu có, làm ăn suôn sẻ, thuận lợi. Nhờ trên có quý nhân, dưới có thần tài nâng đỡ nên cuộc đời họ luôn bình an, viên mãn. Hơn cả, họ còn có sức khỏe tốt, hiếm khi bệnh tật và luôn vui vẻ, yêu đời.

Nếu theo nghiệp kinh doanh thì sau ngưỡng 35 họ đã có bạc tỷ trong tay, nhà xe có đủ - Ảnh minh họa: Internet

5. Vầng trán rộng, cằm đầy đặn

Trán rộng là nét tướng của người học cao hiểu rộng, vô cùng thông minh. Dù sinh ra trong nghèo khó thì họ vẫn dư sức đổi đời, khiến bản thân trở nên sung túc giàu sang hiếm ai bì kịp. Nếu theo nghiệp kinh doanh thì sau ngưỡng 35 họ đã có bạc tỷ trong tay, nhà xe có đủ.

Cằm càng đầy đặn của ăn của để của chủ nhân càng nhiều, con cháu 3 đời tiêu pha thả ga cũng chẳng thể hết. Thậm chí, họ còn dễ dàng phát tài trong phút chốc, trúng số độc đắc nên chỉ sau một đêm đã trở thành đại gia.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.