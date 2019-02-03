Xem tướng người thông minh xuất chúng, càng già càng giàu, cực chuẩn cho cả đàn ông lẫn phụ nữ

Tâm linh - Tử vi 03/02/2019 10:30

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sở hữu nét tướng này bạn sẽ cả đời giàu sang, công thành danh toại, về già chỉ việc an nhàn hưởng phúc.

Người có nét quý tướng này chẳng bao giờ phải lo nghĩ chuyện tiền nong, tài lộc cứ ập vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Xem tướng người thông minh xuất chúng, càng già càng giàu, cực chuẩn cho cả đàn ông lẫn phụ nữ - Ảnh 1
Nếu đi đúng hướng, quyết tâm không ngừng chắc chắn bạn sẽ trở thành đại gia trước tuổi 35 - Ảnh minh họa: Internet

Vầng trán rộng

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sở hữu một vầng trán rộng bạn hãy ăn mừng ngay. Bởi không chỉ có trí nhớ siêu phàm, nhạy bén và linh hoạt bạn còn có duyên với nghiệp kinh doanh buôn bán. Nếu đi đúng hướng, quyết tâm không ngừng chắc chắn bạn sẽ trở thành đại gia trước tuổi 35.

Đầu lớn, dài

Nếu đầu tròn, đều là quy chuẩn về mặt thẩm mỹ thì đầu lớn, dài lại là nét tướng hiếm có khó tìm trong nhân tướng học. Người có nét tướng này rất thông minh, khôn khéo và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó thì họ vẫn dễ dàng tiến thân, gầy dựng sự nghiệp thành công khi còn khá trẻ. Nhờ thế, họ càng già càng giàu, cuối đời chỉ việc vui chơi hưởng lạc.

Xem tướng người thông minh xuất chúng, càng già càng giàu, cực chuẩn cho cả đàn ông lẫn phụ nữ - Ảnh 2
Họ tập trung vào việc của mình, không sân si, kèn cựa nên thành công đến nhanh là điều dễ hiểu - Ảnh minh họa: Internet

Đôi mắt sáng

Một đôi mặt với tròng đen trắng rõ ràng đã bộc lộ được cốt cách thanh tao, thông minh sắc sảo của chủ nhân. Đây là mẫu người biết trước biết sau, sống ngay thẳng và không bao giờ hơn thua với ai. Họ tập trung vào việc của mình, không sân si, kèn cựa nên thành công đến nhanh là điều dễ hiểu.

Chiều dài ngón tay

Nhân tướng học đã chỉ ra rằng, đàn ông nếu có ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn rất thông minh, có chiến lược và sức sáng tạo hơn người. Phụ nữ nếu có độ dài ngón trỏ và ngón đeo nhẫn bằng nhau là người khôn khéo, giỏi ngoại giao nên cuộc đời luôn thuận lợi, an yên.

Xem tướng người thông minh xuất chúng, càng già càng giàu, cực chuẩn cho cả đàn ông lẫn phụ nữ - Ảnh 3
Người có dái tai dày sẽ có hôn nhân ấm êm, hạnh phúc, vợ chồng con cái thuận hòa - Ảnh minh họa: Internet

Dái tai dày

Tai không chỉ là một bộ phận trên cơ thể mà còn là nét tướng mạo biểu thị phúc phần của một người. Nếu sở hữu phần dái tai lớn, dày bạn sẽ có phúc phần hơn người, khỏe mạnh và trường thọ. Đây là người có gan làm giàu, nhìn xa trông rộng nên giàu sang là chuyện hiển nhiên.

Đặc biệt, người có nét tướng này sẽ có hôn nhân ấm êm, hạnh phúc, vợ chồng con cái thuận hòa, thương yêu nhau vô điều kiện.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo nhân tướng học, ai sở hữu nét tướng này sẽ tha hồ nhận lộc trời cho, giàu sang vô đối, càng già càng vượng phát.

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Từ khóa:   nét tướng phú quý

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