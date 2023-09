4 nét tướng tuy xấu nhưng lại giúp tiền ập vào nhà, may mắn an nhàn bám riết chủ nhân không buông

Đầu mũi to, tròn

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình sở hữu chiếc mũi S-line với sống mũi cao, thon, cánh mũi nhỏ để gương mặt trở nên thanh tú, rạng ngời. Tuy nhiên, nhân tướng học đã chỉ ra rằng, người sở hữu cánh mũi to, tròn mới là phúc tướng trời cho, hiếm có khó tìm.

Mũi to không chỉ giúp chủ nhân có cuộc sống sung túc, sang giàu mà còn khiến hậu vận an nhàn, tiền tài phú quý ập vào nhà tới tấp. Càng trưởng thành, càng chính chắn người có nét tướng này càng may mắn, hạnh phúc.