6 nét tướng của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già

Tâm linh - Tử vi 05/10/2018 16:22

Hôn nhân sóng gió, tình duyên lận đận là số phận mà phụ nữ có nét tướng sau phải chấp nhận, dù có cãi cũng không thắng được số trời.

Số trời đã định: Phụ nữ có nét tướng sau sẽ lận đận tình duyên, hôn nhân đổ vỡ, phải qua hai lần đò mới mong tìm được chân ái.

6 nét tướng của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già - Ảnh 1
 Dẫu hết lòng hi sinh tất cả cho gia đình nhưng rút cuộc, thứ họ nhận lại chỉ là sự phản bội, khinh miệt từ chồng - Ảnh minh họa: Internet

1. Mắt nước long lanh

Phụ nữ có đôi mắt nước long lanh, buồn mang mác từ khi sinh ra đã báo hiệu sẽ có tình duyên trắc trở, buồn phiền vì chồng con. Dẫu hết lòng yêu thương, chăm sóc và hi sinh tất cả cho gia đình nhưng rút cuộc, thứ họ nhận lại chỉ là sự phản bội, khinh miệt từ chồng.

2. Vầng trán vuông vức

Đây là nét tướng của người háu thắng, thích hơn thua và cực nóng nảy. Khi xảy ra tranh cãi, xung đột họ có thể lồng lộn lên để giành phần hơn về mình. Quá so đo tính toán lại hay đưa ra những đòi hỏi vô lý nên mẫu phụ nữ này ít được lòng nam giới. Nếu không thay đổi thói xấu này cả đời họ sẽ không thể tìm được người đàn ông yêu mình, càng không mong có một gia đình ấm êm, hạnh phúc.

6 nét tướng của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già - Ảnh 2
Nữ giới có khuôn mặt chữ điền là người quá cầu toàn, thích thể hiện và nói quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

3. Mặt chữ điền

Nếu đàn ông sở hữu khuôn mặt chữ điền là người điềm đạm, chân thành và chung thủy thì nữ giới lại là người quá cầu toàn, thích thể hiện và nói quá nhiều. Vì muốn thu hút sự chú ý nên họ thường làm quá mọi chuyện, khiến người xung quanh khó chịu, đàn ông vì thế mà không muốn lại gần kết bạn.

4. Sống mũi gồ ghề

Nhân tướng học cho rằng sống mũi là đặc điểm biểu thị cung phu thê của một người. Sống mũi cao, thanh thoát thì chủ nhân sẽ có cuộc sống gia đình ấm êm, được chồng nuông chiều hết mực. Nếu sống mũi gồ ghề chủ nhân sẽ nhiều phen bị tình yêu vùi dập, đau lòng không ít. Phải trải qua hai lần đò mẫu phụ nữ này mới mong tìm được bình yên.

6 nét tướng của phụ nữ tình duyên lận đận, nếu không hai lần đò thì cũng cô quả đến già - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

5. Lông mày mọc lộn xộn

Phụ nữ nếu có lông mày mọc lộn xộn, không ngay hàng thẳng lối là người rất hay gây hấn, tranh luận vô lý. Chính vì đặc điểm này nên chồng dù yêu thương, chiều chuộng đến mấy cũng thấy chán ngán vợ mà ngoại tình.

6. Miệng rộng

Phụ nữ sở hữu khuôn miệng rộng là người không biết tiết kiệm, thường vung tay quá trán trong chi tiêu. Họ có thể dùng hết số lương của mình chỉ để mua những thứ không cần thiết để sau đó ôm vào mình một khoản nợ lớn. Đàn ông có thể hẹn hò với họ nhưng khi chọn người để kết hôn lại tránh xa. 

*Thông tin chỉ manh tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nét tướng đàn ông ưa ngoại tình, thích lang chạ với đàn bà khác, chị em hãy đề cao cảnh giác

Nét tướng đàn ông ưa ngoại tình, thích lang chạ với đàn bà khác, chị em hãy đề cao cảnh giác

Một khi sở hữu nét tướng này, chắc chắn đấy là người đàn ông dễ thay lòng đổi dạ, sẵn sàng vì ham muốn thể xác mà phản bội vợ con.

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