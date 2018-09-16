3 nét tướng chỉ phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi, số phận giàu sang, may mắn trọn đời mới có được

Tâm linh - Tử vi 16/09/2018 10:30

Là phụ nữ, nếu sở hữu nét tướng này thì cả cuộc đời bạn sẽ được phủ kín tiền từ đầu đến chân, giàu sang phú quý hưởng mãi không cạn.

Theo nhân tướng học, chỉ cần có nét tướng này nữ giới sẽ sung sướng cả đời, giàu sang sung túc khiến ai cũng ngầm ngưỡng mộ, hờn ghen.

3 nét tướng chỉ phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi, số phận giàu sang, may mắn trọn đời mới có được - Ảnh 1
Người có trán càng cao, rộng càng khôn ngoan, giỏi kinh doanh và có đầu óc làm giàu - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có vầng trán cao, rộng

Nhân tướng học chỉ ra rằng, trán không chỉ là nơi phản ánh trí thông minh của một người mà còn là cung tài lộc của gia chủ. Người có trán càng cao, rộng càng khôn ngoan, giỏi kinh doanh và có đầu óc làm giàu. Họ sinh ra là để làm đại gia, muốn nghèo cũng không được.

Nếu vầng trán cao, ít nếp nhăn thì mệnh của gia chủ càng hưng thịnh, may mắn bám riết không rời nửa bước. Họ làm đâu thắng đó, kiếm về bộn tiền khi còn khá trẻ. Hôn nhân của người có nét tướng này viên mãn, được chồng yêu thương nuông chiều như bà hoàng.

3 nét tướng chỉ phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi, số phận giàu sang, may mắn trọn đời mới có được - Ảnh 2
Càng về hậu vận, họ càng may mắn vận tài lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có đôi mắt trong, sáng, đen nháy

Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi toát lên thần thái, cốt cách của một con người chính xác nhất. Cá cụ xưa đã chỉ ra rằng, phụ nữ có đôi mắt to tròn, đen nháy và trong sáng là người thông minh, đa tài lại khéo ăn nói.

Họ biết cách dùng lời nói để có được những thứ mình muốn, không làm mất lòng ai, cũng chẳng cần ra sức bợ đỡ hay chà đạp ai. Sự khôn khéo ấy rất hiếm người có được. Nhờ thế, mẫu phụ nữ này dù sinh ra trong gia đình khốn khó cũng tự mình lập thân, vươn lên lọt top giới thượng lưu siêu giàu có. Càng về hậu vận, họ càng may mắn vận tài lộc, tiêu tiền khỏi nghĩ.

3 nét tướng chỉ phụ nữ khôn ngoan, tài giỏi, số phận giàu sang, may mắn trọn đời mới có được - Ảnh 3
Sau tuổi 40 phụ nữ có cánh mũi đầy đặn chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có cánh mũi đầy đặn

Phụ nữ nếu có sống mũi cao, thẳng sẽ có đường tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc. Tình duyên của họ hiếm khi gặp sóng gió, chông chênh càng không bao giờ xuất hiện kẻ thứ ba. Vợ chồng cứ thế mà giàu, mà tận hưởng  những tháng năm viên mãn bên nhau đến già.

Tuy nhiên, nếu muốn vượng vận tài lộc nữ nhân cần có một cánh mũi đầy đặn. Các chuyên gia  nhân tướng học cho rằng, cánh mũi càng đầy, dày chủ nhân càng có cuộc sống đủ đầy, của nả chất đầy nhà. Sau tuổi 40 họ chỉ việc ngồi chơi hốt bạc, sung sướng hết phần thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Trẻ có 4 nét tướng này sinh ra đã thông minh hơn người, chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, cực giàu có

Trẻ có 4 nét tướng này sinh ra đã thông minh hơn người, chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, cực giàu có

Theo nhân tướng học, trẻ có nét tướng này sinh ra đã được trời định sẵn không chỉ giàu sang mà còn có công danh xán lạn, thông minh hơn người.

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