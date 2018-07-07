Trẻ có 4 nét tướng này sinh ra đã thông minh hơn người, chắc chắn sẽ là ông to bà lớn, cực giàu có

Không cần tốn tiền đi xem bói, bố mẹ chỉ cần đọc bài viết này sẽ biết ngay tương lai của con mình, cực chính xác.

Nếu lỗ tai bé áp sát vào đầu thì bé chắc chắn là đứa con hiếu thảo, một lòng thương yêu gia đình. Dẫu tiền chất đầy nhà, nhà cao cửa rộng cũng không bao giờ có thái độ xem thường hay khinh miệt ai.

Người có đôi tai cứng, nhiều gân thường khó bảo và ngang ngược. Thế nhưng, nếu bé có đôi tai mềm sẽ rất ngoan ngoãn, vâng lời và có nhiều phúc đức. Phúc đức ấy không chỉ giúp bé có cuộc sống bình an, cuộc đời ít sóng gió mà còn giúp cho bố mẹ ăn nên làm ra, có của ăn của để.

Nếu được định hướng đúng đắn trẻ lớn lên sẽ là người có địa vị trong xã hội, khiến bố mẹ được nở mày nở mặt - cẢnh minh họa: Internet

2. Bé có vàng tai cao hơn hoặc ngang lông mày

Theo nhân tướng học, một trong những nét tướng của một đứa trẻ thông minh chính là khi bé có vành tai cao hơn hoặc bằng lông mày. Đây là dấu hiệu để cho bạn biết rằng con mình là đứa trẻ rất nhanh nhẹn, học đâu nhớ đó và rất hoạt ngôn.

Nhờ có năng khiếu ngôn ngữ nên bé cực thích hợp với nghề giáo viên, luật sư, báo chí hay nghệ thuật. Nếu được định hướng đúng đắn trẻ lớn lên sẽ là người có địa vị trong xã hội, khiến bố mẹ được nở mày nở mặt.

Sự quyết liệt, cá tính và khôn ngoan chính là chìa khóa mang lại thành công cho bé có nét tướng này - Ảnh minh họa: Internet

3. Bé có khuôn mặt đầy đặn, vầng trán cao

Những đứa trẻ có khả năng lý luận, giỏi toán và thẩm thấu âm nhạc tốt đều có chung đặc điểm nhân dạng trên. Ngay từ thuở nhỏ trẻ đã bộc lộ năng khiếu, tính cách của mình rất rõ ràng. Sự quyết liệt, cá tính và khôn ngoan chính là chìa khóa mang lại thành công cho mẫu người này.

Nếu là bé gái thì con bạn sẽ là vượng phu ích tử, mọi đàn ông đều khát khao có được - Ảnh minh họa: Internet

4. Bé có chỉ tay hình chữ Xuyên

Chỉ tay hình chữ Xuyên là kiểu chỉ tay với 3 đường thẳng rõ rệt, không đứt quãng và độc lập. Các chuyên gia cho rằng, người có đường chỉ tay này sống tình cảm, chân thành và rất biết cách lắng nghe. Một khi đã phạm sai lầm họ không ngại ngần nhận sai, nói lời xin lỗi và phấn đấu hoàn thiện chính mình. Khi được người khác chỉ bảo họ luôn biết cách lắng nghe, đúc kết lấy kinh nghiệm và áp dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

Nhờ thế, họ tự lập, vững vàng và có thừa năng lực để tự mình lập thân mà không cần phải cậy nhờ mẹ cha. Nếu con bạn có nét tướng này, bạn hãy mừng thầm bởi cuộc sống sung túc an nhàn, tâm thái an yên là cuộc sống nằm trong tầm tay của bé. Nếu là bé gái thì con bạn sẽ là vượng phu ích tử, mọi đàn ông đều khát khao có được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.