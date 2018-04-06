Phụ nữ có nét tướng này chắc chắn là người sắc sảo khôn ngoan, tài hoa vẹn toàn

Phụ nữ có nét tường này cả đời không cần phải suy nghĩ chuyện tiền nong, tiêu xài thoải mái, sung sướng hết phần người khác.

Chính vì khéo léo, lễ nghĩa nên người có dáng lông mày này được rất nhiều người yêu quý, trân trọng và tạo điều kiện giúp đỡ họ trong cuộc sống. Nếu theo nghiệp kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ gặt hái thành công ngoài mong đợi.

Nếu bạn sở hữu dáng lông mày với phần đầu hất lên trên, nhọn như hình chữ V ngược với phần đuôi hạ xuống thấp thì đây chính là nét tướng thông minh, khôn khéo và tài giỏi hiếm người có được. Họ rất biết cách giao tiếp, dễ dàng khiến người già vui vẻ, người trẻ thấy chân thành mà mở lòng.

Người có đường chân tóc chữ M số trời định sẵn sẽ nổi tiếng, kiếm tiền cực đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Có đường chân tóc chữ M

Đường chân tóc trên trán của mỗi người thường có hình vòng cung, thế nên những ai có đường chân tóc chữ M được xem là quý tướng hiếm có khó tìm. Đây là người có tài hoa thiên bẩm về văn hóa nghệ thuật. Nếu đi theo con đường ca hát, diễn xuất hay sáng tác chắc chắn họ sẽ thành danh và kiếm bộn tiền.

Vậy nên, nếu cha mẹ có con sở hữu nét tướng này hãy định hướng cho trẻ cách nhận ra đam mê thực sự của mình. Nếu đang không biết mình ham thích điều gì, bạn hãy cân nhắc thật kỹ.

Cằm chẻ

Phụ nữ sở hữu chiếc cằm chẻ là người vô cùng lãng mạn, ngọt ngào và hết lòng khi yêu. Chính vì quá nhiệt thành nên đường tình duyên của nàng phải gặp phải không ít chông chênh, đổ vỡ mới tìm được một nửa đích thực.

Cằm chẻ sẽ giúp chủ nhân có cuộc đời như ý, hạnh phúc vô vàn - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại với tình duyên, tài vận của phụ nữ có tướng cằm chẻ lại vô cùng xán lạn. Họ dễ dàng thành công, một bước làm giàu khi còn khá trẻ. Càng về hậu vận đời sống vật chất của họ càng sung túc, an nhàn.

Trán rộng

Chị em đừng vội buồn khi sở hữu vầng trán cao rộng, bởi đây chính là nét tướng của người có ý chí, muốn gì được nấy. Một khi đã quyết tâm bạn sẽ dốc toàn lực để thực hiện được mới thôi. Vì toàn tâm toàn ý cho công việc nên bạn chắc chắn sẽ “làm nên chuyện”.

Môi dưới mỏng hơn môi trên

Thông thường môi của một người sẽ có môi trên và môi dưới bằng nhau, hoặc môi trên mỏng hơn môi dưới. Nếu môi trên của bạn dày hơn môi dưới thì đây chính là nét quý tướng mang lại cho bạn nhiều may mắn trong cuộc sống.

Phụ nữ sở hữu tướng môi này làm gì cũng dễ dàng, ít khi gặp phải khó khăn xui rủi, tài vận vì thế cứ đổ vào túi bạn ào ào như thác đổ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.