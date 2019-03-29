Trong khi phụ nữ khác có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ấm êm thì nữ giới có nét tướng này do lẳng lơ nên cả đời lận đận, có muốn cũng khó lòng thủy chung với một người.

Phụ nữ nếu có làn da trắng hồng là người đào hoa, được nhiều người xếp hàng theo đuổi. Lúc còn trẻ hay khi về già sức hấp dẫn của họ cũng không hề thuyên giảm. Thế nhưng, phụ nữ có làn da trắng cộng thêm nhiều tàn nhang thì đây lại là nét tướng của người háo dâm. Họ xem trọng chuyện tình dục, dễ dàng sa ngã vì đàn ông khác dẫu đã có chồng con đề huề.

Phụ nữ mắt lá khoai mười người thì hết chín người không đoan chính. Dẫu có yêu thương cuồng nhiệt, sâu đậm đến mấy họ cũng cả thèm chóng chán, thay lòng đổi dạ khi tìm thấy đàn ông khác hấp dẫn hơn. Đây là mẫu phụ nữ chắc chắn sẽ ngoại tình, chồng nào lấy phải ắt “mọc sừng” trong nay mai.

Họ lại tham lam, ích kỷ, ham mê nhục dục đến mức nằm bên chồng nhưng vẫn tơ tưởng đến đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

3. Môi mỏng

Nữ giới có đôi môi mỏng rất tinh tế, khôn khéo và hoạt ngôn. Họ biết cách nắm bắt tâm lý đối phương, biết cách khiến mình trở nên hấp dẫn, cuốn hút hơn trong mắt người khác giới. Nếu biết điểm dừng, biết hài lòng với thực tại thì họ đã có cuộc hôn nhân ấm êm hạnh phúc, được chồng nuông chiều như bà hoàng.

Thế nhưng, họ lại tham lam, ích kỷ, ham mê nhục dục đến mức nằm bên chồng nhưng vẫn tơ tưởng đến đàn ông khác.

4. Xương gò má nhô ngang

Người có xương gò má nhô ngang thích thể hiện, lấn lướt người khác. Họ luôn cố gắng tỏ ra hơn chồng, thích kiểm soát và ra lệnh cho đàn ông. Vậy nhưng, với đàn ông khác họ lại tỏ ra ngây thơ như thỏ con, nũng nịu e ấp.

Nếu vừa có gò má cao vừa có giọng nói ồm ồm thì họ chắc chắn sẽ khắc chồng, phải lận đận vài lần đò mới có thể yên ổn.

Chính vì làm ăn thất bại, sự nghiệp tiêu tan nên hòa khí của gia đình họ luôn nhuốm màu bi ai - Ảnh minh họa: Internet

5. Trán có nhiều nếp nhăn

Nhân tướng học đã chỉ rõ, phụ nữ có trán dô phải kết hôn muộn mới mong giữ được gia đình. Nếu trán có nhiều nếp nhăn sẽ khắc chồng, khiến công việc, sự nghiệp của chồng khốn đốn trăm bề. Chính vì làm ăn thất bại, sự nghiệp tiêu tan nên hòa khí của gia đình họ luôn nhuốm màu bi ai. Hôn nhân vì thế mà trục trặc, gãy gánh.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.