Đàn ông có nét quý tướng này nổi tiếng yêu vợ thương con, tương lai xán lạn, ai tu 10 kiếp mới gặp được

Phụ nữ lấy được người chồng có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt chính là phúc phần trời cho, bởi anh ấy không chỉ yêu vợ thương con mà còn có chí hướng, sớm muộn cũng làm đại gia.

Đây là 3 đặc điểm trên khuôn mặt của người đàn ông thủy chung một đời, tương lai tươi sáng. Chị em nào lấy được hãy giữ thật cẩn thận bởi bạn đang có trong tay của báu trời cho. Không chỉ giàu sang, họ còn là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông có đôi tai cao

Các nhà nhân tướng học đã chỉ rõ rằng, đôi tai cao là khi đỉnh vành tai cao hơn so với mắt hoặc ngang với lông mày. Rất ít đàn ông sở hữu nét tướng này, bởi họ nổi tiếng thông minh, sáng tạo và rất có chí làm giàu. Nếu người khác thấy thất bại mà chùn chân, thấy gian nan mà bỏ cuộc thì chàng luôn phấn đấu không ngừng, vươn lên từ bùn đen. Nhờ thế, mẫu đàn ông này chỉ cần quyết tâm theo đuổi đam mê chắc chắn sẽ công thành danh toại, tiền chất chật nhà. Không chỉ giàu sang, họ còn là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con. Vậy nên, chị em nào may mắn có được họ hãy mừng thầm vì bạn đang sở hữu người chồng hoàn hảo nhất đời.

Không chỉ có tiền, mẫu đàn ông này còn có địa vị trong xã hội, được nhiều người nể trọng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông mắt phượng Một đôi mắt dài, mảnh và sâu chính là mắt phượng. Đây là nét tướng bộc lộ khả năng tư duy, sự khôn ngoan hơn người của chủ nhân. Đàn ông mắt phượng là người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ hết lòng. Không chỉ có tiền, mẫu đàn ông này còn có địa vị trong xã hội, được nhiều người nể trọng. Nếu chọn đúng ngành nghề để theo đuổi họ sẽ làm rạng danh gia đình, đảm bảo cho vợ con cuộc sống ấm no cả đời. Nếu đàn ông sở hữu chiếc cằm tròn, cân đối nghĩa là kho của cải sẽ luôn đầy ắp tiền tài, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông cằm tròn, cân đối Người có chiếc cằm tròn sống trách nhiệm, nghĩa khí và luôn hết lòng với vợ con. Một khi đã kết hôn thì dù đàn bà khác có dùng đủ cách để dụ dỗ họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không bao giờ bội bạc. Nhân tướng học cho rằng cằm của một người đại diện cho kho của cải của họ. Nếu đàn ông sở hữu chiếc cằm tròn, cân đối nghĩa là kho của cải sẽ luôn đầy ắp tiền tài, cứ vơi lại đầy. Càng về hậu vận họ càng phát tài phát lộc, an yên hưởng phúc. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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