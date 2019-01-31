Đàn ông có nét quý tướng này nổi tiếng yêu vợ thương con, tương lai xán lạn, ai tu 10 kiếp mới gặp được

Tâm linh - Tử vi 31/01/2019 17:41

Phụ nữ lấy được người chồng có 3 đặc điểm này trên khuôn mặt chính là phúc phần trời cho, bởi anh ấy không chỉ yêu vợ thương con mà còn có chí  hướng, sớm muộn cũng làm đại gia.

Đây là 3 đặc điểm trên khuôn mặt của người đàn ông thủy chung một đời, tương lai tươi sáng. Chị em nào lấy được hãy giữ thật cẩn thận bởi bạn đang có trong tay của báu trời cho.

Đàn ông có nét quý tướng này nổi tiếng yêu vợ thương con, tương lai xán lạn, ai tu 10 kiếp mới gặp được - Ảnh 1
Không chỉ giàu sang, họ còn là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông có đôi tai cao

Các nhà nhân tướng học đã chỉ rõ rằng, đôi tai cao là khi đỉnh vành tai cao hơn so với mắt hoặc ngang với lông mày. Rất ít đàn ông sở hữu nét tướng này, bởi họ nổi tiếng thông minh, sáng tạo và rất có chí làm giàu. Nếu người khác thấy thất bại mà chùn chân, thấy gian nan mà bỏ cuộc thì chàng luôn phấn đấu không ngừng, vươn lên từ bùn đen.

Nhờ thế, mẫu đàn ông này chỉ cần quyết tâm theo đuổi đam mê chắc chắn sẽ công thành danh toại, tiền chất chật nhà. Không chỉ giàu sang, họ còn là người đàn ông trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con. Vậy nên, chị em nào may mắn có được họ hãy mừng thầm vì bạn đang sở hữu người chồng hoàn hảo nhất đời.

Đàn ông có nét quý tướng này nổi tiếng yêu vợ thương con, tương lai xán lạn, ai tu 10 kiếp mới gặp được - Ảnh 2
Không chỉ có tiền, mẫu đàn ông này còn có địa vị trong xã hội, được nhiều người nể trọng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông mắt phượng

Một đôi mắt dài, mảnh và sâu chính là mắt phượng. Đây là nét tướng bộc lộ khả năng tư duy, sự khôn ngoan hơn người của chủ nhân. Đàn ông mắt phượng là người khéo léo trong giao tiếp, ứng xử hàng ngày nên gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được quý nhân nâng đỡ hết lòng.

Không chỉ có tiền, mẫu đàn ông này còn có địa vị trong xã hội, được nhiều người nể trọng. Nếu chọn đúng ngành nghề để theo đuổi họ sẽ làm rạng danh gia đình, đảm bảo cho vợ con cuộc sống ấm no cả đời.

Đàn ông có nét quý tướng này nổi tiếng yêu vợ thương con, tương lai xán lạn, ai tu 10 kiếp mới gặp được - Ảnh 3
Nếu đàn ông sở hữu chiếc cằm tròn, cân đối nghĩa là kho của cải sẽ luôn đầy ắp tiền tài, cứ vơi lại đầy - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông cằm tròn, cân đối

Người có chiếc cằm tròn sống trách nhiệm, nghĩa khí và luôn hết lòng với vợ con. Một khi đã kết hôn thì dù đàn bà khác có dùng đủ cách để dụ dỗ họ cũng ngoảnh mặt làm ngơ, không bao giờ bội bạc.

Nhân tướng học cho rằng cằm của một người đại diện cho kho của cải của họ. Nếu đàn ông sở hữu chiếc cằm tròn, cân đối nghĩa là kho của cải sẽ luôn đầy ắp tiền tài, cứ vơi lại đầy. Càng về hậu vận họ càng phát tài phát lộc, an yên hưởng phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

4 nét tướng tuy xấu nhưng lại giúp tiền ập vào nhà, may mắn an nhàn bám riết chủ nhân không buông

4 nét tướng tuy xấu nhưng lại giúp tiền ập vào nhà, may mắn an nhàn bám riết chủ nhân không buông

Theo nhân tướng học, ai sở hữu nét tướng này sẽ tha hồ nhận lộc trời cho, giàu sang vô đối, càng già càng vượng phát.

Xem thêm
Từ khóa:   quý tướng đàn ông

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 17 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 30 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 22 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi