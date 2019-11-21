5 nét tướng ‘chạy không thoát’ giàu sang, phú quý của phụ nữ vương giả

Đôi mắt dài và sâu là nét tướng đẹp, cũng là nét tướng giàu sang của phụ nữ. Người phụ nữ có nét tướng này thường thông minh, có khả năng tư duy tốt. Họ biết đánh giá, phân tích và lên kế hoạch cho cuộc đời của mình. Ngoài sự nhạy bén vốn có, người phụ nữ này còn có nội tâm sâu sắc, thể hiện hành động, cư xử một cách sắc sảo.

Theo nhân tướng học , đây là những nét tướng phụ nữ giàu sang , vương giả “chạy không thoát” phú quý, tài lộc!

Theo nhân tướng học, mũi to và thẳng, kết hợp cùng gò má đầy đặn là tướng phụ nữ giàu sang. Đây là kiểu phụ nữ thành công sớm, sự nghiệp vững vàng, có quyền và địa vị nhất định. Họ giao tiếp giỏi, giàu sức sáng tạo nên đạt nhiều thành tựu cao trong sự nghiệp.

Chính tố chất trời ban đã tạo nên sự vương giả về sau cho kiểu phụ nữ này. Họ được nhiều người khen ngợi, nể trọng. Sự nghiệp thăng hoa, tiền bạc cũng không thiếu.

Vầng trán cao và rộng

Đây thường được gọi là nét tướng hoàng hậu. Phụ nữ có nét tướng này chu đáo, cẩn thận, có vận quý nhân và tài năng hơn người.

Phụ nữ vương giả thường có vầng trán cao và rộng - Ảnh minh họa: Internet

Sở dĩ được gọi là tướng hoàng hậu bởi người phụ nữ có tướng này có phúc phần, gặp nhiều may mắn trong công việc và dễ thành công sau 35 tuổi.

Người phụ nữ này giao tiếp rộng, bởi họ cư xử chân thành, ngay thẳng nên càng thu hút tài lộc. Trong công việc, họ nhìn xa trông rộng, nắm bắt cơ hội, khéo léo khi làm việc. Vì thế, họ dễ thành công và nổi tiếng trong lĩnh vực nhất định.

Lông mày hình lưỡi kiếm

Đây là nét tướng phụ nữ giàu sang nhờ thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Đây là nét tướng phụ nữ giàu sang nhờ thông minh. Họ cầu toàn, cuộc đời hanh thông, suôn sẻ. Đây là kiểu người cầu tài có tài, có vị trí nhất định trong công việc hay xã hội.

Tướng mặt người lãnh đạo

Người có tướng lãnh đạo là người có môi góc cạnh, nhân trung sâu và hai tai áp sát vào đầu. Họ sắc sảo, tài trí nên dễ thành công khiến nhiều người nể trọng.

Theo nhân tướng học, phụ nữ có đầu mũi đầy đặn, hơi rũ xuống là người ngay thẳng, kiên cường, muốn gì sẽ làm đến cùng. Nhờ bản tính đó mà vận mệnh của họ thu hút nhiều tài lộc và vận may.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.