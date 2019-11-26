Top con giáp trúng thưởng lớn, thoải mái đầu tư mua nhà, mua đất, đón lộc bất ngờ trong tháng 11 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 26/11/2019 06:00

Dưới đây là những con giáp giàu có sau một đêm, vận may tăng lên ngút trời, có thể đầu tư bất động sản để trở thành đại gia trong tháng 11 Âm lịch.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, Dậu vượt khó thành công. Trong tháng 11 Âm lịch, bạn nhận được nhiều hợp đồng béo bở nên vận tài lộc thăng tiến không ngừng. Những người tuổi Dậu đạt được nhiều thành tựu lớn. Không những vậy còn trở thành người tiên phong trong mọi việc.

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Dậu là con giáp giàu có trong tháng 11 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ tính cách xông xáo, nhiệt tình mà bạn được nhiều người yêu mến, cấp trên trọng dụng. Bản mệnh có thể đầu tư vào những lĩnh vực bất động sản. Nếu có thể hãy thử vận may của mình vào vé số, chắc chắn bạn sẽ có lộc trời ban. Tuy nhiên đừng lạm dụng việc này mà ảnh hưởng đến công việc của mình.

Nếu nắm bắt cơ hội tốt, bạn sẽ trở thành đại gia, giàu sang bậc nhất khiến ai cũng ganh tỵ. Đừng bỏ lỡ những điều tốt đẹp đang đến với mình, hãy mạnh dạn để thành công hơn.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu có bậc nhất trong tháng 11 Âm lịch. Bạn đã không còn lo lắng tiểu nhân hay bất cứ người xấu nào hãm hại. Bởi đây là thời điểm bạn vượt qua thử thách, đạt được nhiều thành công. Bạn nên lợi dụng thời cơ này để đầu tư bất động sản, nhà đất. Bởi bản mệnh sẽ hốt hết may mắn của thiên hạ, tiền đổ về ào ạt khiến bạn thoải mái hưởng thụ.

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Hợi đạt được nhiều thành tựu đáng nể - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó vận tình duyên của bạn cũng vô cùng vượng sắc. Hợi có vận đào hoa đeo bám nên nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Người độc thân thoát ế. Người có gia đình, người yêu mối quan hệ ngày càng thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp giàu sang nhất trong tháng 11 Âm lịch. Bạn may mắn thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ, tiền bạc đổ về chất đống trong nhà. Những khó khăn thời gian qua đã kết thúc, bây giờ, bạn chỉ cần đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Đặc biệt là cơ hội kiếm tiền, trở thành đại gia ngầm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

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Ngọ có chuyện tình cảm vượng sắc, đào hoa - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình yêu, bạn không có nhiều thời gian cho yêu đương. Vì vậy mà người độc thân vẫn còn một mình. Lời khuyên cho bạn là nên sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, tìm kiếm cho mình mối tình lý tưởng. Đừng ôm đồm công việc mà hại sức khỏe của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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