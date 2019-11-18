Chỉ mặt điểm tên những con giáp mệnh danh ‘nhà nghèo vượt khó’, vận tiền tài đỏ như son năm 2020

Tâm linh - Tử vi 18/11/2019 09:22

Dưới đây là những con giáp giàu có, được liệt vào danh sách “nhà nghèo vượt khó”, từ trắng tay vươn lên nắm tiền tỷ, cơ hội thành "ông này bà kia" cao trong năm 2020.

Tuổi Mão

Mão có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong năm 2020. Được quý nhân giúp đỡ nên bạn vượt qua khó khăn, tìm kiếm được nguồn thu nhập ổn định. Điều này giúp bạn thanh toán được khoản nợ vay mượn trước đây. Thời điểm này vô cùng thích hợp để bạn thể hiện tài năng ấp ủ bấy lâu nay. Hãy nắm bắt thật tốt để đạt được vị trí mà bản thân mong muốn.

con giap giau co 1
Mão là con giáp giàu có trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, Mão có tin vui về đường tình duyên. Người độc thân nhanh chóng thoát ế, tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau. Cả hai không còn bất đồng quan điểm và bắt đầu thấu hiểu nhau nhiều hơn. Điều này giúp bạn có tinh thần tốt, công việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

Tuổi Dần

Dần là con giáp giàu có trong năm 2020. Bạn hoạt bát, cởi mở nên lấy được lòng thiên hạ. Có rất nhiều người ra tay tương trợ mỗi khi bạn gặp khó khăn. Những người cầm tinh con Hổ đều phải đối mặt với nhiều thử thách đặt ra với mình. Bạn có đủ bản lĩnh để đối mặt với mọi thứ. Nhờ vậy mà những việc bạn làm đều được công nhận, mọi người thán phục.

con giap giau co 2
Dần trở thành con giáp may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Dần nên tận dụng cơ hội này để thể hiện hết tài năng của mình. Đồng thời cũng ghi điểm trong mắt cấp trên, được đồng nghiệp nể phục. Những người kinh doanh nhận được lộc lớn trời ban. Những người làm công ăn lương nhận được lời cân nhắc thăng chức, tăng lương của cấp trên. Có thể nói bạn là con giáp may mắn số một trong năm 2020.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu sang, tiền bạc tiêu xài không hết, dư dả mua sắm trong năm 2020. Những việc bạn làm đều được công nhận, được cấp trên trọng dụng. Đặc biệt năm mới, bạn có cơ hội thể hiện hết tài năng của mình. Điều này giúp bạn có được nhiều tiếng tăm khiến nhiều người nể phục.

con giap giau co 3
Hợi vượt khó thành công trong năm 2020 - Ảnh minh họa: Internet

Nếu năm 2020, có cơ hội đổi việc, bạn hãy mạnh dạn thử thách. Bởi đây là cơ hội tốt để bạn có được nhiều bước tiến vượt trội trong tương lai. Đặc biệt ở môi trường mới, bạn sẽ học được nhiều điều hay ho từ những người đi trước. Điều này giúp cho bạn hoàn thiện bản thân mình hơn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp càng cười càng có tiền, đầu tư làm ăn trúng đậm trong 35 ngày tới

Top con giáp càng cười càng có tiền, đầu tư làm ăn trúng đậm trong 35 ngày tới

Dưới đây là những con giáp giàu có, càng cười tươi càng có tiền, đầu tư bất động sản, mua đất đều trúng đậm khiến ai cũng ganh tỵ trong 35 ngày tới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp giàu sang con giáp năm 2020

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 36 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 1 giờ 36 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 4 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo