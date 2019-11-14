Top con giáp càng cười càng có tiền, đầu tư làm ăn trúng đậm trong 35 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14/11/2019 05:00

Dưới đây là những con giáp giàu có, càng cười tươi càng có tiền, đầu tư bất động sản, mua đất đều trúng đậm khiến ai cũng ganh tỵ trong 35 ngày tới.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp giàu có, được Thần Phật chiếu mệnh trong 35 ngày tới. Những người tuổi Dậu luôn là người tiên phong, đi đầu mở đường cho mọi người. Nhờ vậy mà bạn luôn nắm được nhiều cơ hội tốt giúp bản thân thăng tiến, giữ chức vụ cao.

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Dậu là con giáp giàu có trong 35 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Dù thành công, có chức vụ nhưng Dậu không bao giờ kiêu ngạo hay khinh thường ai. Đây là tính cách mà mọi người luôn yêu mến, quý trọng bạn. Vào thời điểm này, bạn nên mạnh dạn đầu tư vào bất động sản, hoặc mua nhà, mua đất. Bởi được Thần Tài chiếu cố nên bạn may mắn, hốt về tiền tỷ.

Bạn càng cười sẽ càng có nhiều nguồn tiền đổ về. Vì vậy hãy suy nghĩ tích cực, vui vẻ mỗi ngày để thu về nguồn lợi khủng. Dù có chuyện gì buồn cũng hãy phấn đấu, nỗ lực, giữ bản thân bình tĩnh, đừng nóng giận mất khôn hoặc đổ lỗi lên người khác. Chỉ cần bạn bình tĩnh, suy nghĩ tích cực, mọi điều may mắn sẽ tìm đến.

Tuổi Mão

Mão là con giáp dịu dàng, có tấm lòng Bồ Tát. Bạn gặp ai cũng được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Vào 35 ngày tới, Mão hốt hết may mắn của thiên hạ. Bản mệnh làm gì cũng đạt được nhiều thành công vang dội khiến người khác phải ganh tỵ.

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Mão được cấp trên công nhận tài năng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn còn đang lo lắng, chần chừ không biết có nên đầu tư làm ăn với người khác hay không. Hãy mạnh dạn vì bạn được cát tinh chiếu mệnh nên mọi sự hanh thông, làm gì cũng đạt được nhiều thành quả tốt.

Hãy nắm bắt cơ hội tốt này để thực hiện được ước mơ ấp ủ bao lâu nay. Đặc biệt nếu có cơ hội tìm thấy tình yêu, hãy giữ người ấy thật chặt. Bởi bạn và người ấy hợp tính, hợp mệnh nên sẽ hỗ trợ nhau trong công việc.

Tuổi Ngọ

Ngọ sẽ trở thành con giáp giàu sang trong 35 ngày tới. Bạn hốt hết tiền tỷ của thiên hạ, vì vậy chỉ cần ngồi không hưởng lợi. Theo tử vi 12 con giáp, thời gian này, bạn càng cười nhiều, càng có lộc trời ban, trúng đậm những dự án lớn.

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Ngọ trở thành con giáp giàu sang bậc nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hợp đồng bạn thu về cho công ty khiến cấp trên phải trầm trồ, tán thưởng. Thế nên bạn có cơ hội thể hiện hết tài năng và được công nhận. Có thể bạn sẽ leo lên vị trí mà bản thân mong ước bấy lâu nay. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội này để đạt được nhiều thành tựu lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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