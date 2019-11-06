Những con giáp 3 PHÁT: Phát tài, phát tình, phát tướng trong 35 ngày tới

Những người tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ nên vận trình hanh thông, vượng sắc. 35 ngày tới, bạn có nhiều bước tiến vượt bậc trong công việc. Cấp trên nhận ra tài năng cũng như cách quản lý tài tình của bạn nên sẽ cất nhấc lên lương thưởng.

Mão nên tập trung đầu tư vào lĩnh vực bất động sản , đất đai để tiền bạc đổ về đều đặn, thanh toán hết những khoản nợ vay mượn trước đây. Tuy nhiên thời điểm này, bạn làm ăn nên cẩn thận, đừng nghe lời ngon ngọt của người khác mà đầu tư hết tiền bạc, tâm sức. Làm gì cũng nên chừa đường lui cho mình.

Thời điểm này bạn phát tài, phát lộc, thậm chí còn phát tướng vì được ăn ngon, ngủ yên. Những khó khăn trước đây qua đi, bạn bắt đầu thay đổi vận trình đen của mình và thu về nhiều nguồn lợi khủng. Bạn sẽ trở thành con giáp giàu có bậc nhất trong thời điểm này.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân sống tình cảm nên được nhiều người yêu thương. Trong công việc, bạn được đồng nghiệp giúp đỡ hết mình. Khó khăn mấy cũng có thể vượt qua dễ dàng, không tổn thất nhiều.

Thân có công danh, tình tiền viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

35 ngày tới là thời điểm hoàng kim giúp bạn đổi đời trong nháy mắt. Hãy tận dụng thời cơ này để thực hiện nhiều dự án bản thân ấp ủ bấy lâu nay. Tuy nhiên đừng làm việc quá sức, đừng ôm đồm quá nhiều việc ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bạn nên ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ để đón lộc từ trên trời rơi xuống. Có thể nói những việc bạn làm từ trước đến nay sẽ được đền đáp xứng đáng, không còn sợ tiểu nhân hãm hại. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khá vượng sắc, thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp chăm chỉ, luôn hết mình, nhiệt tình trong công việc. Tuy nhiên thời gian trước, bạn kém may mắn nên làm việc gì cũng không đạt được kết quả như ý muốn. Những việc bạn làm đều không mang lại nguồn lợi gì cho bản thân.

Mùi thoát kiếp nghèo khổ, đổi vận đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Đôi khi bạn còn phải chật vật chạy ngược xuôi vay mượn tiền bạc. Nhưng 35 ngày tới, bạn sẽ lột xác thành con giáp giàu sang, thoát kiếp nghèo khổ. Cuộc sống của bạn chẳng có gì khác ngoài tiền bạc và công danh rực rỡ.

Thời điểm này, bạn phát tài phát tình, phát tướng vì có lộc ăn uống tới liên tục. Không những có được công danh như ý, chuyện tình cảm của bạn cũng đẹp đẽ như trong phim.

Lời khuyên cho Mùi đừng ngủ quên trên chiến thắng. Hãy tập trung, giữ đầu óc bình tĩnh để giữ được vị trí mà bản thân đã đạt được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm