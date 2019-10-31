Top con giáp trúng thưởng cực khủng, đi du lịch hưởng thụ trong 2 ngày cuối tuần này

Tâm linh - Tử vi 31/10/2019 15:52

Dưới đây là những con giáp may mắn, trúng thưởng cực khủng, tha hồ mua sắm, đi du lịch đó đây sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi trong 2 ngày cuối tuần này.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn có cơ hội trúng thưởng món quà cực khủng, hốt hết may mắn của thiên hạ. Vào 2 ngày cuối tuần, bạn có lộc ăn uống lẫn vận tài lộc. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng hưng phấn, thoải mái tận hưởng thời gian thoải mái bên gia đình, bạn bè.

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Thìn là con giáp may mắn bậc nhất trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn thường là con giáp thông minh, học một hiểu mười, văn võ song toàn. Công việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu đáng nể, được Thần Tài soi đường dẫn lối nên không sợ thất bại, thiếu thốn. 2 ngày cuối tuần hãy tận dụng đầu tư bất động sản, nhà đất để có được thành quả tốt.

Bên cạnh đó hãy dành thời gian mua sắm, chăm sóc bản thân tốt hơn. Những việc khó khăn trước đây đã qua đi, đừng nhắc lại nữa mà hãy phấn đấu cho tương lai sau này của mình.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn trong 2 ngày cuối tuần. Bạn được Thần Phật phù trợ nên vận trình hanh thông, suôn sẻ như bản thân mong muốn. Tuy nhiên hãy giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Đồng thời cũng nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình để trút bỏ được nhiều muộn phiền bấy lâu nay.

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Dậu hốt hết vận may tiền bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Dậu thường khá thông minh và hoạt bát. Bạn được nhiều người yêu mến nên công việc, học hành đều hanh thông, thuận lợi. Không những vậy tình duyên của bạn cũng có nhiều khởi sắc. Đặc biệt là 2 ngày cuối tuần này, bạn có vận tình duyên như mong đợi. Người độc thân nhanh chóng thoát ế. Người có gia đình, người yêu có nhiều tin vui về đường tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Ngọ có chí tiến thủ, làm gì cũng nhanh nhẹn khiến nhiều người nể phục. Tuy nhiên bạn lại không quá dựa dẫm hay ỷ lại. Ngọ chỉ đi lên bằng chính thực lực của mình. Sau một tuần làm việc mệt mỏi, 2 ngày cuối tuần, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp. Đặc biệt là tiền bạc đổ về không ngừng. Bạn tha hồ mua sắm, du lịch giải tỏa hết những buồn bực bấy lâu nay.

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Ngọ tha hồ kiếm tiền, ăn nên làm ra trong 2 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, Ngọ có thể thể hiện hết những tài lẻ của mình. Bạn không còn sợ bất cứ ai hãm hại, cản đường thăng tiến trong tương lai. Nhờ vậy mà công danh, sự nghiệp lên như diều gặp gió.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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