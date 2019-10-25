Từ đây đến hết năm là thời kỳ hoàng kim, vận mệnh thay đổi 360 độ của những con giáp này

Giai đoạn hoàng kim của tuổi Dậu đã đến. Từ đây đến cuối năm, vận trình của bạn sẽ lên như diều gặp gió. Bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không thiếu bất cứ thứ gì. Những công sức bấy lâu nay của bạn đã được đền đáp xứng đáng. Tuy đến hơi chậm nhưng cuối cùng bạn cũng có một cuộc sống như mơ ước.

Có thể nói Tết năm nay, Dậu là con giáp may mắn , không còn lận đận, thiếu thốn nữa. Bạn tha hồ mua sắm, chuẩn bị đón Tết lớn, hưởng lộc lá của ơn trên ban cho, tiền đổ về ngập nhà, tiêu xài không hết. Công việc khó khăn đến mấy cũng sẽ vượt qua được. Những khó khăn, khúc mắc trước đây đã có cách giải quyết, không sợ tiểu nhân đứng sau hãm hại.

Tỵ là con giáp thông minh nhưng khá bí ẩn. Bạn luôn làm những việc khiến người khác phải trầm trồ, tán thưởng. Từ đây đến cuối năm, vận trình của bạn sẽ thăng tiến không ngừng. Có thể sẽ giữ vai trò lãnh đạo khiến mọi người kính nể, nghe lời. Tuy nhiên Tỵ nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói. Đừng để sự thẳng thắn của bản thân làm người khác tổn thương.

Tỵ thông minh nên có nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình duyên của bạn cũng thăng hoa, rực rỡ. Người độc thân nhanh chóng thoát ế trong nháy mắt. Người có gia đình, người thân tìm được nhiều quan điểm chung, cả hai bắt đầu thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, trời sinh Dần đã có mệnh phu nhân được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Khi khó khăn, bạn được người khác giúp đỡ, không lo thất bại hay bế tắc. Thời điểm từ đây đến cuối năm, vận trình của bạn sẽ có nhiều thay đổi cả về công việc lẫn chuyện tình cảm.

Dần có cơ hội thể hiện tài năng của mình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nắm bắt những cơ hội tốt để thể hiện tài năng của mình cho cấp trên thấy. Hãy tự tin làm chủ cuộc sống của mình, bạn sẽ trở thành con giáp giàu sang, sống trong nhung lụa và hưởng cái Tết ấm no hạnh phúc bên gia đình. Thời điểm này nên tận dụng đến tài trí của bản thân để thu về nguồn lợi khủng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm