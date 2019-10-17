Top con giáp hưởng đại phúc ‘PHÚC DUYÊN, PHÚC NGHIỆP’ trong tháng 11

Tâm linh - Tử vi 17/10/2019 16:38

Dưới đây là những con giáp giàu sang, may mắn, công việc hanh thông, tiền tài đổ về như nước khiến nhiều người hờn đỏ mắt trong tháng 11.

Tuổi Mão

Mão là con giáp chăm chỉ nên được mọi người yêu mến, ưu ái. Tháng 11, bạn được Thần Tài liệt vào danh sách vàng hưởng lộc lá lớn, không lo nghèo đói. Những người tuổi Mão thường có suy nghĩ thấu đáo, biết nhìn xa trông rộng nên nhận được nhiều cơ hội tốt.

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Mão là con giáp giàu sang, tài năng vượt trội trong tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Bạn biết nắm bắt thời cơ để thể hiện tài năng, giúp bản thân đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Thời điểm này bạn hưởng trọn đại phúc về tình duyên và sự nghiệp. Trong tình duyên, người độc thân sớm thoát ế, tìm được mối tình khắc cốt ghi tâm. Trong công việc, bạn có cơ hội thăng tiến, một bước đi lên vị trí cao khiến ai cũng ngưỡng mộ. Không những vậy tiếng tăm của bạn còn vang xa, ai cũng biết đến.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ thông minh, sáng suốt nên đạt được khá nhiều thành công trong công việc. Tháng 11 này, bạn có cơ hội đi công tác, gặp gỡ nhiều người nên học hỏi được kinh nghiệm cho bản thân. Bạn được quý nhân nâng đỡ nên mưu sự chuyện gì cũng đạt được kết quả tốt.

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Ngọ là con giáp thông minh, nhanh nhẹn - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn đầu tư vào bất động sản đều thu về nguồn lợi khủng. Không những vậy còn may mắn trúng vé số độc đắc giúp bạn đổi đời trong nháy mắt. Bên cạnh đó chuyện tình duyên của bạn cũng vô cùng thăng hoa, rực rỡ. Người độc thân sẽ tìm được người ưng ý trong những chuyến đi công tác. Người có gia đình, một nửa sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, tỉ mỉ. Trong công việc, bạn luôn dốc hết toàn lực của mình để hoàn thành. Tý chưa bao giờ làm qua loa cho qua chuyện mà luôn đặt tâm mình vào đó. Những người tuổi Tý khá cầu toàn nên đôi khi bị nhiều người không ưa. Nhưng phải công nhận, Tý rất tài hoa.

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Tý có vận trình thăng hoa trong tháng 11 - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bạn làm đều mang lại kết quả tốt đẹp. Tháng 11 này là thời điểm vận trình của bạn rẽ sang một hướng khác, giàu sang và hanh thông hơn. Không những vậy chuyện tình cảm cũng như ý, thăng hoa. Có thể nói bạn muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, không thiếu bất cứ thứ gì.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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