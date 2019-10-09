Mão là con giáp may mắn , sở hữu tiền tỷ, nhà lớn, xe sang trong 49 ngày tới. Thời gian trước bạn gặp nhiều khó khăn nhưng nhanh chóng vượt qua. Sắp tới chỉ cần ngồi không hưởng phúc lộc trời ban, không sợ ai cản đường hay tìm cách hãm hại.

Mão là con giáp chăm chỉ , luôn phấn đấu vì mục tiêu của mình đặt ra. Bạn không hề nản lòng khi gặp thất bại. Nhờ vậy mà bạn được nhiều người yêu mến, trọng dụng. Thường xuyên có được nhiều cơ hội thăng tiến, kiếm tiền của người khác mang đến.

Từ khi sinh ra Mão đã có tài năng kiểm soát được mọi tình huống. Dù lâm vào khó khăn, bế tắc, bạn cũng sẽ không nản lòng mà luôn tìm cách vượt qua. Nhờ vậy mà sự nghiệp của tuổi Mão thành công rực rỡ khi còn trẻ tuổi. Dù đối diện nhiều thử thách đến mấy cũng được quý nhân giúp đỡ hoặc tự bản thân giải quyết êm đẹp.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp có số hưởng, không bao giờ gặp khó khăn quá lâu. Ngày trước nghèo, không có tiền tiêu nhưng 49 ngày tới vận trình sẽ thay đổi. Bạn lột xác thành công, thay đổi bản thân nên công việc cũng có những bước chuyển vượt bậc.

Hợi nhận được nhiều điều may mắn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có tài nhìn xa trông rộng, đoán được nhiều điều xảy ra với mình. Vì vậy mà những người tuổi Hợi ít gặp thất bại. Nếu có khó khăn cũng là vì tật tin người nên bị lừa gạt. Nhưng sau đó cũng nhanh chóng giàu lại, không phải lo lắng. Sắp tới Hợi sẽ trở thành con giáp giàu sang, vượt nghèo thành công vươn lên nắm giữ số tiền tỷ.

Hợi được cát tinh chiếu mệnh nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió, gặp ai cũng được yêu quý, giúp đỡ. Nhờ vậy mà bạn không còn phải sợ bất cứ ai làm hại hay nói xấu sau lưng mình.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, ngày trước bạn bị tiểu nhân ném đá sau lưng, gặp không ít tổn hại về tiền bạc. Nhưng 49 ngày tới, bạn sẽ lấy lại những gì đã mất. Tý vượt khó thành công, trở thành đại gia nắm giữ nhiều cơ hội kiếm tiền khiến người khác hờn đỏ mắt.

Tý có thu nhập cao ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

49 ngày tới, bạn sẽ tha hồ đi du lịch, dư dả tiền mua sắm, nghỉ ngơi thư giãn. Nhờ vào sự chịu khó ngày trước, cuối cùng bạn cũng đã gặt hái được khá nhiều thành công. Tý không còn phải lo lắng về cơm áo gạo tiền, cũng chẳng còn sợ tiểu nhân hãm hại.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm