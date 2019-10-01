Top con giáp quyền cao chức trọng, được Thần Tài chiếu cố nên nhà không có gì ngoài tiền trong tháng 10

Dậu là con giáp giàu có trong tháng 10. Bạn có nguồn năng lượng tích cực, sống lành mạnh nên mọi chuyện hanh thông, thuận lợi. Dậu có đầu óc sáng tạo, giỏi giao tiếp nên được nhiều người yêu mến. Bạn tìm được hướng đi đúng đắn cho mình.

Những kế hoạch ấp ủ bao lâu nay của bạn cũng có cơ hội thực hiện. Nhờ đồng nghiệp, cấp trên mà kế hoạch của bạn được đẩy nhanh tiến độ. Trong tháng 10, bạn không cần phải lo lắng cơm áo gạo tiền hay xung đột với ai. Bởi bạn được Thần Tài chiếu cố nên vận trình sáng sủa. Dậu nên chuẩn bị két sắt để chứa số tiền khủng bản thân kiếm được.

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Thân phúc họa đan xen. Nhưng nhìn chung, bạn luôn nhận được nhiều điều tuyệt vời từ quý nhân mang đến. Bạn làm gì cũng được người khác soi đường dẫn lối nên không sợ thất bại. Đặc biệt trong tháng 10, khoản tiền trong ngân hàng của bạn cứ hết rồi lại đầy, tiêu xài không hết.

Thân nhận được nhiều cơ hội kiếm tiền tỷ trong tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho Thân trong thời điểm này nên đi chùa, tích công đức để được Thần Phật phù hộ. Sắp tới bạn sẽ có nhiều dự định lớn vì vậy hãy cố gắng, nỗ lực hết mình đạt được những điều bản thân mong muốn.

Nói chung thời điểm này, bạn không còn phải vay mượn hay lao tâm khổ tứ vì tiền. Bởi tiền cứ hết rồi lại đầy giúp bạn có một cuộc sống ấm no hạnh phúc. Nếu phấn đấu, nỗ lực hết mình, bạn sẽ trở thành con giáp giàu sang nhất tháng 10.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp chăm chỉ, cần cù. Bạn không quá thông minh nhưng đổi lại sự cần cù nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Tháng 10 dù có gặp bao nhiêu khó khăn, Sửu cũng nhanh chóng vượt qua và sau đó lại đón lộc trời ban.

Sửu đếm tiền mỏi tay, chóng mặt trong tháng 10 - Ảnh minh họa: Internet

Sửu nắm vững cơ hội tốt trong tay, vì vậy chỉ cần bạn khôn ngoan biết tận dụng, mọi việc sẽ theo ý bản thân mong muốn. Đặc biệt trong tháng này, bạn có cơ hội gặp gỡ nhiều người nên chuyện tình duyên cũng được cải thiện. Người độc thân thoát ế, tìm được người như ý. Người có gia đình có cơ hội hợp tác với bạn mới quen trong nhiều dự án lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm