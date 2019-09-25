Top con giáp bị Thần Tài ‘bỏ mặc’, không có tiền, chẳng có mảnh tình vắt vai trong tháng 9 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 25/09/2019 16:36

Những con giáp kém may mắn, bị Thần Tài “bỏ mặc”, tiền không đủ tiêu xài, chuyện tình cảm không như ý muốn, có thể dẫn đến chia tay trong tháng 9 Âm lịch.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, Mão lâm vào tình cảnh khó khăn, tiền mất tật mang trong tháng 9 Âm lịch. Vận trình của bạn ngày một đi xuống, tiền không có, tình lại càng không. Thời điểm này Thần Tài không còn “độ” bạn, vì vậy mà vận tài lộc vô cùng khó khăn, chật vật.

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Mão là một trong những con giáp kém may mắn trong tháng 9 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Những việc bạn làm đều không như ý muốn, cơ hội đổ về cũng không nhiều. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, nói xấu bạn với cấp trên. Vậy nên bạn dần mất ấn tượng trong mắt cấp trên và đồng nghiệp của mình.

Đôi khi tính nóng nảy của bạn cũng làm phật lòng không ít người. Lời khuyên cho Mão vào thời điểm này là hãy giữ bình tĩnh, đừng nói những lời khiến người khác phải chịu nhiều tổn thương.

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp xui xẻo trong tháng 9 Âm lịch. Người làm công ăn lương nhớ chú ý giao tiếp, lời ăn tiếng nói. Bởi bạn khá nóng tính nên thường bị những chuyện nhỏ nhặt tác động, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của mình. Thậm chí chỉ có chuyện nhỏ bạn cũng xé ra to khiến người xung quanh vô cùng mệt mỏi.

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Tỵ gặp nhiều biến cố, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy mà vận trình của bạn không hanh thông như ý muốn, chật vật trong việc kiếm tiền. Chuyện tình cảm cũng không có nhiều khởi sắc. Người cô đơn vẫn lẻ bóng. Người có gia đình, người yêu xảy ra cãi vã, có kẻ thứ ba chen vào khiến mối quan hệ dần rạn nứt.

Tuổi Thìn

Thìn là một trong những con giáp kém may mắn, làm gì cũng không được như ý nguyện. Thậm chí còn bị người thân, bạn bè đâm sau lưng khiến tiền mất, tình tan, cuộc sống vô cùng chật vật. Thời điểm tháng 9 Âm lịch, bạn dễ rơi vào trầm cảm, mệt mỏi liên tục bủa vây.

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Thìn nghèo khó chật vật, không ngóc đầu lên được trong tháng 9 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài công việc, bạn còn phải giải quyết vô số vấn đề rắc rối khiến bản thân không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng không dừng ở đó, bạn còn bị Thần Tài “bỏ rơi”, khó khăn trong chuyện tiền bạc. Bạn dễ tin người nên thường cho vay mượn rồi tiền không cánh mà bay, bản thân cũng lao đao không biết giải quyết như thế nào.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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