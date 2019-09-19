Từ 30 tuổi trở đi những con giáp này chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, giàu không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 19/09/2019 15:36

Những con giáp may mắn, vượng sắc từ 30 tuổi trở đi, bây giờ còn nghèo cũng đừng nản lòng, hãy chuẩn bị tinh thần vì cuộc sống giàu sang có thể ập đến bất cứ lúc nào.

Tuổi Thân

Thời trẻ, Thân không gặp nhiều may mắn, công việc khá chật vật. Bạn nhiệt tình nên bị người khác lợi dụng lòng tin. Điều này khiến bạn phải gánh nhiều hậu quả vô cùng nặng nề. Có nhiều lần bạn chỉ muốn bỏ cuộc, từ bỏ công việc đó nhưng đừng vội nản lòng. Bởi khi bước sang độ tuổi 30 trở đi, Thân trở thành con giáp may mắn, gặt hái được khá nhiều thành công từ công việc đó.

con giap may man 1
Thân là con giáp may mắn gặt hái được nhiều thành quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sẽ được thăng quan tiến chức lên vị trí cao mà bản thân mong muốn. Những kẻ hãm hại bạn trước đây cũng không còn cơ hội hãm hại hay cản trở con đường tiến thân của bạn. Thế nên chỉ cần chăm chỉ, kiên nhẫn một chút, bạn sẽ trở thành đại gia, người thành công nhất. Thân sẽ trở thành con giáp may mắn hốt hết tiền tài, cơ hội của người khác.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi thuộc dạng từ khi sinh ra đã mang mệnh “hoàng gia”. Bạn không sợ thiếu tiền, thiếu của. Tuy nhiên bạn là con giáp tự lập, luôn đi lên bằng chính sức lực của mình. Hợi có gia thế khủng nhưng không dựa vào mối quan hệ.

con giap may man 2
Hợi là con giáp giàu sang từ 30 tuổi trở đi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn cố gắng hết mình trong công việc nên được nhiều người công nhận tài năng. Còn trẻ những thành công của bạn không được rõ nét. Nhưng từ 30 tuổi trở đi, sự nghiệp của bạn sẽ chạm đỉnh, tiền đổ về không ngừng nghỉ. Cuộc sống trung niên của bạn vô cùng an nhàn, sống trong nhung lụa không màng thế sự vô thường.

Tuổi Tỵ

Tỵ thuộc con giáp thông minh nhưng thần bí. Bạn làm gì cũng im lặng không quá ồn ào, phô trương. Nhờ vậy mà vận trình của bạn hanh thông, suôn sẻ, ít khi bị tiểu nhân cản đường. Tỵ còn có khả năng đặc biệt nữa là biết nhìn xa trông rộng, nắm bắt nhiều cơ hội tốt đến với mình.

con giap may man 3
Tỵ bất ngờ giàu có khi bước sang tuổi 30 - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không phải là con người rề rà, mà khi có thời cơ là nắm bắt ngay không để thoát khỏi tay. Vì tính cách nhanh gọn lẹ đó mà bạn gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể trong công việc. Tỵ được rất nhiều người tán thưởng, khen ngợi. Bạn luôn là tấm gương để người khác noi theo, ngầm khâm phục.

Từ năm 30 tuổi trở đi, sự nghiệp của bạn sẽ vượng sắc, thuận lợi, hanh thông. Bạn trở thành con giáp giàu có không ai sánh bằng. Tiền kiếm về được đều mang mệnh giá tiền tỷ, không hơn không kém. Đây là điều tốt giúp bạn có cuộc sống về già an nhàn, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp bước qua khổ ải cuối cùng cũng phát tài, công danh sáng chói cuối tháng 9

Top con giáp bước qua khổ ải cuối cùng cũng phát tài, công danh sáng chói cuối tháng 9

Dưới đây là những con giáp giàu có, ngày trước chịu nhiều khổ cực túng thiếu, cuối cùng cũng phát tài, công danh rực rỡ, sáng chói trong cuối tháng 9.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp thông minh con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 16 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 46 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 5 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi