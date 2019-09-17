Top con giáp bước qua khổ ải cuối cùng cũng phát tài, công danh sáng chói cuối tháng 9

Trước đó, cuộc sống của tuổi Thân gặp khá nhiều khó khăn. Bạn cố gắng phấn đấu để được tăng lương thưởng nhưng đều không như ý. Điều này khiến công việc của bạn trì trệ, giậm chân tại chỗ không thăng tiến được. Tuy nhiên vào cuối tháng 9, bạn sẽ trở thành con giáp giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Thân nhận được khá nhiều cơ hội thăng tiến. Tiền bạc cũng đổ về giúp bạn trang trải được những khoản nợ trước đây vay mượn. Có thể nói bạn một bước lên mây, phát tài, công danh thành đạt ngoài dự tính. Thân nên tận dụng cơ hội lần này để đầu tư kiếm lại những khoản tiền mất trước đây. Chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều tài lộc, sự nghiệp lên hương.

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ không còn “nhọ” như thời gian trước đây. Vào cuối tháng 9, bạn nhận được khá nhiều hợp đồng béo bở của cấp trên giao phó. Nhiều cơ hội cứ tìm đến giúp bạn thoát khỏi những khó khăn đặt ra trước mắt. Tuy nhiên thời gian này, bạn sẽ phải đối mặt với khá nhiều thử thách đến với bản thân.

Ngọ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến vào cuối tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Ngọ hãy bình tĩnh, vững tin vượt qua, bạn sẽ nhận được thành quả như bản thân mong muốn. Không chừng sẽ thăng chức, tiến lên vị trí bản thân mong muốn bấy lâu nay. Thời điểm này, những mối quan hệ của bạn cũng khá tốt, những hiềm khích trong lòng đã được hóa giải. Ngọ không còn sợ ai hãm hại hay đặt điều nói xấu sau lưng mình.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giàu sang trong cuối tháng 9. Bạn khá liều lĩnh nên đạt được những thành tựu mà người khác không dám nghĩ tới. Nhờ vậy mà sự nghiệp, công việc của bạn vô cùng khởi sắc. Mão bước sang giai đoạn tiền đổ về như nước khiến bản thân trở tay không kịp.

Mão có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy hãy chuẩn bị két sắt để chứa số tiền trời ban. Có thể bạn sẽ trúng số hoặc đầu tư thành công vào lĩnh vực nào đó. Nếu nắm bắt thời cơ để tiếp tục đầu tư, bạn sẽ trở thành đại gia. Mão là con giáp thông minh, vì vậy mà có gặp khó khăn đến dường nào cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Bạn không sợ bất cứ ai hay bất cứ điều gì cản trở.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm