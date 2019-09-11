Top con giáp bước qua đại nạn, chuẩn bị đón lộc trời ban giàu có nứt đố đổ vách vào cuối tháng 9

Tâm linh - Tử vi 11/09/2019 16:33

Dưới đây là những con giáp giàu nhất, lộc lá trời ban liên tục đổ về khiến bạn chóng mặt, hoa mắt vì không biết tiêu xài như thế nào vào cuối tháng 9.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp giàu nhất trong 12 con giáp vào cuối tháng 9 này. Những cố gắng, nỗ lực bao lâu nay của bạn được đền đáp xứng đáng. Nhờ vào sự khôn khéo, lòng nhiệt tình mà bạn được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến, trọng dụng. 

con giap giau nhat 1
Mùi là con giáp giàu nhất trong cuối tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mùi khá lạc quan. Ngày trước bạn gặp nhiều khó khăn, công việc không như ý muốn nhưng vẫn không từ bỏ. Vì vậy mà sau những năm dài tháng dài chịu cực khổ, bạn cũng nhận được nhiều tài lộc. Cấp trên thấy được năng lực thật sự của bạn, nhờ vậy mà bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến. 

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu sang, phúc khí đổ về giúp bạn kiếm được tiền tỷ. Nhờ vào tài năng thiên phú, bạn sớm muộn gì cũng thành công khi còn trẻ tuổi. Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 9, bạn có cơ hội trúng số, tiền đổ về tha hồ mua sắm, tiêu xài.

con giap giau nhat 2
Hợi nhận được nhiều lộc lá trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cơ hội thăng tiến, giữ vị trí lãnh đạo như bản thân mong muốn bấy lâu nay. Nếu có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nhà đất, bạn nên mạnh dạn thử sức. Bởi thời điểm này có quá nhiều may mắn giúp bạn thu về nguồn lợi khủng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp mạnh mẽ, tháo vát trong mọi việc. Nhờ vậy mà cuối tháng 9, bạn nhận được khá nhiều lộc trời ban, được người khác quý mến. Bạn có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Từ nhân viên có thể một bước lên mây, trở thành lãnh đạo khiến nhiều người nể phục.

con giap giau nhat 3
Thìn có cơ hội thăng tiến khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Ngày trước khổ sở, gặp nhiều kiếp nạn nhưng bây giờ đều có thể vượt qua dễ dàng. Nói chung vận trình của bạn hanh thông, tiền cứ hết rồi lại đầy, không sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Những cố gắng, phấn đấu của bạn cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt, sức khỏe cũng được cải thiện nhiều. Thìn không còn mắc phải những triệu chứng như đau đầu, đau bao tử…

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Phụ nữ tuổi này phúc khí ngút trời, giàu sang vô đối

Phụ nữ tuổi này phúc khí ngút trời, giàu sang vô đối

Dưới đây là những con giáp giàu sang từ khi sinh ra đã mang mệnh sung sướng, phúc khí ngút trời, trở thành nữ đại gia được nhiều người nể phục.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp mạnh mẽ con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 28 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 28 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 28 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 28 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi