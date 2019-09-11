Top con giáp bước qua đại nạn, chuẩn bị đón lộc trời ban giàu có nứt đố đổ vách vào cuối tháng 9

Mùi là con giáp giàu nhất trong 12 con giáp vào cuối tháng 9 này. Những cố gắng, nỗ lực bao lâu nay của bạn được đền đáp xứng đáng. Nhờ vào sự khôn khéo, lòng nhiệt tình mà bạn được đồng nghiệp, cấp trên yêu mến, trọng dụng.

Những người tuổi Mùi khá lạc quan. Ngày trước bạn gặp nhiều khó khăn, công việc không như ý muốn nhưng vẫn không từ bỏ. Vì vậy mà sau những năm dài tháng dài chịu cực khổ, bạn cũng nhận được nhiều tài lộc. Cấp trên thấy được năng lực thật sự của bạn, nhờ vậy mà bạn nhận được nhiều cơ hội thăng tiến.

Hợi là con giáp giàu sang, phúc khí đổ về giúp bạn kiếm được tiền tỷ. Nhờ vào tài năng thiên phú, bạn sớm muộn gì cũng thành công khi còn trẻ tuổi. Theo tử vi 12 con giáp, vào cuối tháng 9, bạn có cơ hội trúng số, tiền đổ về tha hồ mua sắm, tiêu xài.

Hợi nhận được nhiều lộc lá trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cơ hội thăng tiến, giữ vị trí lãnh đạo như bản thân mong muốn bấy lâu nay. Nếu có ý định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, nhà đất, bạn nên mạnh dạn thử sức. Bởi thời điểm này có quá nhiều may mắn giúp bạn thu về nguồn lợi khủng khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp mạnh mẽ, tháo vát trong mọi việc. Nhờ vậy mà cuối tháng 9, bạn nhận được khá nhiều lộc trời ban, được người khác quý mến. Bạn có bước tiến ngoạn mục trong sự nghiệp. Từ nhân viên có thể một bước lên mây, trở thành lãnh đạo khiến nhiều người nể phục.

Thìn có cơ hội thăng tiến khiến ai cũng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Ngày trước khổ sở, gặp nhiều kiếp nạn nhưng bây giờ đều có thể vượt qua dễ dàng. Nói chung vận trình của bạn hanh thông, tiền cứ hết rồi lại đầy, không sợ thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Những cố gắng, phấn đấu của bạn cuối cùng cũng có kết quả tốt đẹp. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt, sức khỏe cũng được cải thiện nhiều. Thìn không còn mắc phải những triệu chứng như đau đầu, đau bao tử…

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm