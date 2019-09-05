Những con giáp xui xẻo và cách hóa giải kiếp nạn trong dịp Tết Trung Thu

Tâm linh - Tử vi 05/09/2019 16:36

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, tiền bạc không cánh mà bay, gia đạo lục đục, rối ren và cách hóa giải kiếp nạn hiệu quả nhất trong dịp Tết Trung Thu.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Mão gặp khắc tinh nên chuyện gì cũng không thành công. Bạn gặp khá nhiều chuyện rắc rối, bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Mão mất khá nhiều thời gian và tâm huyết để tập trung thực hiện dự án cấp trên giao phó.

con giap xui xeo 1
Mão là con giáp xui xẻo trong dịp Tết Trung Thu - Ảnh minh họa: Internet

Mão không có sự hỗ trợ của bất cứ ai nên bạn khá chật vật, thậm chí còn gặp nhiều thất bại. Các nguồn tài chính của bạn trong dịp Tết Trung Thu này không mấy khởi sắc, hao tài tốn của, tiền mất tật mang.

Cách hóa giải: Bạn nên bố trí lại những nội thất trong nhà. Nhất là phòng ngủ và phòng khách. Có rất nhiều năng lượng xấu tích tụ khiến vận trình của bạn xuống dốc. Thế nên hãy trang trí, bày biện, thay mới những đồ đạc trong nhà để xua đuổi những điều tiêu cực.

Tuổi Tuất

Tuất nằm trong ba con giáp xui xẻo. Dịp Tết Trung Thu này, tiền bạc của bạn bị thất thoát khá nhiều. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường. Những kế hoạch của bạn không mấy thành công.

Hoặc khi thực hiện đều bị kẻ xấu cướp công. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng tồi tệ. Bên cạnh đó còn kéo theo những điều không hay trong gia đạo, chuyện tình cảm riêng tư.

con giap xui xeo 2
Tuất không mấy may mắn, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải: Những người tuổi Tuất nên siêng năng đi chùa để cầu an trong dịp Tết Trung Thu này. Bạn nên hành thiện tích đức để xua đuổi những kẻ tiểu nhân hãm hại mình. Bên cạnh đó, cửa Phật là nơi bình yên để giúp bạn tịnh tâm, buông bỏ những sân si, đố kỵ trong lòng. Khi gỡ bỏ được những khúc mắc trong tâm, tinh thần của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Thân

Vận tài chính của Thân không có nhiều khởi sắc, thậm chí còn bị người khác lừa gạt, hãm hại. Bạn đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất của công việc lẫn chuyện tình cảm. Công việc của bạn luôn đi theo chiều hướng xấu nhất. Thân là con giáp thông minh nhưng cũng khá nóng tính vì vậy mà chuyện làm ăn đều không như ý muốn.

con giap xui xeo 3
Thân bị tiểu nhân hãm hại không có đường lui - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không mấy khởi sắc. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột không dứt. Nếu không giữ được bình tĩnh và tinh thần sáng suốt, cả hai sẽ sớm đường ai nấy đi.

Cách hóa giải: Để vượt qua kiếp nạn này, bản mệnh phải lựa chọn phụ kiện và quần áo phù hợp với mình. Thân nên chọn những bộ trang phục lấy gam màu tím làm chủ đạo để chiêu tài, thu hút vận may về cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nữ vô lo vô nghĩ tiền tự động đổ về đầy túi, tha hồ mua xe, xây biệt thự trong 31 ngày tới

Top con giáp nữ vô lo vô nghĩ tiền tự động đổ về đầy túi, tha hồ mua xe, xây biệt thự trong 31 ngày tới

Những con giáp nữ này 31 ngày tới vô lo vô nghĩ, tiền tự động đổ về chất đầy két sắt, đủ để mua xe, xây biệt thự triệu đô khiến ai cũng hờn đỏ mắt, ghen tỵ ra mặt.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thông minh tử vi 12 con giáp con giáp tết trung thu

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 48 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 48 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 48 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 48 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 48 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi