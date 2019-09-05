Những con giáp xui xẻo và cách hóa giải kiếp nạn trong dịp Tết Trung Thu

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Mão gặp khắc tinh nên chuyện gì cũng không thành công. Bạn gặp khá nhiều chuyện rắc rối, bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Mão mất khá nhiều thời gian và tâm huyết để tập trung thực hiện dự án cấp trên giao phó.

Cách hóa giải: Bạn nên bố trí lại những nội thất trong nhà. Nhất là phòng ngủ và phòng khách. Có rất nhiều năng lượng xấu tích tụ khiến vận trình của bạn xuống dốc. Thế nên hãy trang trí, bày biện, thay mới những đồ đạc trong nhà để xua đuổi những điều tiêu cực.

Mão không có sự hỗ trợ của bất cứ ai nên bạn khá chật vật, thậm chí còn gặp nhiều thất bại. Các nguồn tài chính của bạn trong dịp Tết Trung Thu này không mấy khởi sắc, hao tài tốn của, tiền mất tật mang.

Tuổi Tuất

Tuất nằm trong ba con giáp xui xẻo. Dịp Tết Trung Thu này, tiền bạc của bạn bị thất thoát khá nhiều. Thậm chí còn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường. Những kế hoạch của bạn không mấy thành công.

Hoặc khi thực hiện đều bị kẻ xấu cướp công. Điều này khiến tinh thần của bạn vô cùng tồi tệ. Bên cạnh đó còn kéo theo những điều không hay trong gia đạo, chuyện tình cảm riêng tư.

Tuất không mấy may mắn, tiền mất tật mang - Ảnh minh họa: Internet

Cách hóa giải: Những người tuổi Tuất nên siêng năng đi chùa để cầu an trong dịp Tết Trung Thu này. Bạn nên hành thiện tích đức để xua đuổi những kẻ tiểu nhân hãm hại mình. Bên cạnh đó, cửa Phật là nơi bình yên để giúp bạn tịnh tâm, buông bỏ những sân si, đố kỵ trong lòng. Khi gỡ bỏ được những khúc mắc trong tâm, tinh thần của bạn sẽ nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Thân

Vận tài chính của Thân không có nhiều khởi sắc, thậm chí còn bị người khác lừa gạt, hãm hại. Bạn đang bước vào giai đoạn khó khăn nhất của công việc lẫn chuyện tình cảm. Công việc của bạn luôn đi theo chiều hướng xấu nhất. Thân là con giáp thông minh nhưng cũng khá nóng tính vì vậy mà chuyện làm ăn đều không như ý muốn.

Thân bị tiểu nhân hãm hại không có đường lui - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không mấy khởi sắc. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xung đột không dứt. Nếu không giữ được bình tĩnh và tinh thần sáng suốt, cả hai sẽ sớm đường ai nấy đi.

Cách hóa giải: Để vượt qua kiếp nạn này, bản mệnh phải lựa chọn phụ kiện và quần áo phù hợp với mình. Thân nên chọn những bộ trang phục lấy gam màu tím làm chủ đạo để chiêu tài, thu hút vận may về cho bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm