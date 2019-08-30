Tử vi tiết lộ câu chuyện tình yêu của 12 con giáp trong tháng 9

Chuyện tình yêu của bạn có nhiều biến chuyển tích cực. Người độc thân sớm tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp. Người có gia đình, một nửa đều có thời gian dành cho nhau nên tình yêu thăng hoa, rực rỡ.

Theo tử vi 12 con giáp, Tý bận công việc nên bỏ rơi tình yêu của mình. Cả hai không có nhiều thời gian cho nhau nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã không dứt, thậm chí còn dẫn đến đường ai nấy đi, xung đột lên đến đỉnh điểm.

Vận tình cảm của bạn ở mức trung bình. Người có gia đình, người yêu nên dành thời gian đi du lịch, hẹn hò hâm nóng tình cảm với nhau. Người độc thân nên cân nhắc lại những tiêu chuẩn hình mẫu lý tưởng của mình đặt ra. Đừng đặt chỉ tiêu quá cao mà cả đời cô đơn.

Xem tử vi tình duyên của 12 con giáp trong tháng 9, Dần không có hứng thú trong chuyện tình cảm. Dần thường tập trung vào công việc, lo kiếm tiền nên chuyện tình duyên không khởi sắc. Bạn không dành thời gian kiếm tình yêu cho mình nên vẫn cô đơn, không có tiến triển.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Thìn

Có kẻ thứ ba xuất hiện khiến chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều trắc trở. Bạn và người ấy thường xuyên xảy ra cãi vã vì có người thọc gậy bánh xe, không muốn bạn hạnh phúc. Thìn nên cân nhắc về mối quan hệ của mình, đưa ra quyết định là nên dừng lại hay bước tiếp cùng nhau.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Tỵ

Chuyện tình duyên của Tỵ thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi tình duyên của 12 con giáp, Tỵ có chuyện tình thăng hoa, rực rỡ, đôi lứa hòa hợp. Nhìn chung chuyện tình cảm của bạn có rất nhiều biến chuyển tích cực. Đôi lứa yêu nhau chịu lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Ngọ

Bạn và người kia có nhiều mâu thuẫn, hiểu lầm nhau. Nếu không bình tĩnh cùng nhau giải quyết thì có thể sẽ dẫn đến chia tay. Còn nếu giữ bình tĩnh thì cả hai sẽ có chuyện tình thăng hoa, chung sống với nhau đến răng long đầu bạc.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Mùi

Chuyện tình cảm của Mùi khá êm đẹp trong tháng 9 - Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn, hiểu lầm của cả hai đều được giải quyết êm đẹp. Bạn và người ấy cảm thấy hiểu nhau nhiều hơn. Cả hai đã tự rút ra cho bản thân nhiều bài học quý giá, vì vậy bạn trân trọng đối phương, không còn có những hành động khiến người kia phải buồn lòng.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Thân

Người độc thân vượng vận đào hoa, bước ra đường được nhiều người khác phái theo đuổi. Tuy nhiên hãy tìm đối tượng còn độc thân, đừng vướng vào mối tình tay ba hoặc cướp chồng/vợ người khác. Người đã có tình yêu, cả hai yêu thương nhau nhiều hơn. Không còn cãi vã vì những điều nhỏ nhặt như trước đây.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Dậu

Dậu được nhiều người theo đuổi, tán tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình duyên, Dậu được nhiều người theo đuổi. Phái nữ luôn trở thành trung tâm nổi bật giữa đám đông. Phái nam được nhiều người tán tỉnh, cưa cẩm. Tuy nhiên hãy tìm hiểu đối tượng thật kỹ, đừng để bị lừa gạt về tình lẫn tiền.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Tuất

Tuất sẽ có tháng 9 với nhiều trải nghiệm cảm xúc. Bạn đã vượt qua nỗi đau trong quá khứ và bắt đầu mối quan hệ mới. Vì vậy hãy giữ vững tinh thần để đón nhận những điều tốt đẹp đến với mình. Tuy nhiên hãy tìm hiểu người kia thật kỹ, đừng dại khờ như trước đây.

Tử vi tình yêu tháng 9 của tuổi Hợi

Vận tình duyên của bạn có nhiều dấu hiệu bị cản trở. Người thứ ba sẽ xuất hiện khiến tình cảm của bạn gặp nhiều rạn nứt. Nhất là vợ chồng thường xuyên tranh chấp, cãi vã về chuyện tiền bạc. Điều này khiến bạn và người kia cảm thấy mệt mỏi, bế tắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm