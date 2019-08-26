Top con giáp càng lười biếng càng hốt lộc về nhà, tình duyên nở rộ như hoa trong 3 tuần tới

Mão là con giáp may mắn , không những trong chuyện tiền bạc mà còn tình duyên. 3 tuần tới, bạn trở thành đại gia tiền tỷ, được vạn người theo đuổi, ngàn người tung hô. Trong công việc, bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo tài tình, dẫn dắt mọi người đi lên.

Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ tìm được người tâm đầu ý hợp, chuyện tình thăng hoa, nở rộ như hoa. Nói chung vận trình của bạn trong thời điểm này vô cùng thuận lợi và hanh thông. Hễ bước ra đường là bạn được ngỏ lời tỏ tình, hoặc trở thành trung tâm nổi bật, thu hút nhiều người khác phái.

Dậu là con giáp khá cần mẫn, chăm chỉ lại hết lòng vì công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì đó, bạn luôn cố gắng hết sức, không để ai thất vọng. Nhờ tính cách đó mà công việc của bạn vô cùng hanh thông, suôn sẻ.

Dậu hốt hết may mắn về tiền bạc, tình duyên của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 tuần tới, những nỗ lực bao nhiêu lâu nay của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Những chuyện bạn làm đều được quý nhân soi đường dẫn lối nên thành công vang dội.

Thời điểm này, bạn hốt hết may mắn của thiên hạ. Hễ bước ra đường là lộc đổ về tiêu xài không hết, đôi khi còn mua nhà, sắm xe, tha hồ đi du lịch. Đặc biệt chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều khởi sắc rực rỡ. Người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cái nghe lời.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp khá phóng khoáng, tự chủ về mọi mặt. Từ khi còn nhỏ, bạn đã không muốn dựa dẫm vào người khác. Đến khi lớn lên, bạn đều luôn nỗ lực để đạt được thành công như ngày hôm nay. Theo tử vi tháng 9, Ngọ nên chuẩn bị két sắt để đựng vàng. Lộc trời ban sẽ đổ về liên tục, không thất thoát một đồng.

Ngọ tha hồ tiêu xài tiền trong 3 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung thời điểm này, bạn hãy tự do hưởng thụ thành quả của mình. Tạm gác công việc lại để đi đâu đó du lịch giảm căng thẳng mệt mỏi. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều bước chuyển vượt bậc, thăng hoa vô đối.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm