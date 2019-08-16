Top con giáp một bước lên mây, lọt vào mắt xanh của Thần Tài trong tháng 8 Âm lịch

Sau nhiều năm tháng cố gắng, cuối cùng Mão cũng nhận được lời khen của cấp trên. Bạn bắt đầu hành trình tạo dựng sự nghiệp của mình. Nhất là vào tháng 8 Âm lịch, Mão trở thành con giáp may mắn , hốt hết tiền bạc của thiên hạ.

Bạn may mắn được lọt vào mắt xanh của Thần Tài nên tiền bạc không thiếu thốn. Vả lại còn dư dả mua nhà sắm xe, tậu vài mảnh đất. Nói chung Mão chỉ cần ngồi không hưởng phúc, tiền bạc chẳng cần lo nghĩ.

Những nỗ lực bao nhiêu lâu nay của bạn cũng đổi lại sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Vì vậy Mão cứ đà này mà thẳng tiến, đừng mất tập trung. Cứ cố gắng hết mình, tiền bạc, địa vị sẽ đổ về.

Tuổi Hợi

Hợi từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Dù có khó khăn đến mấy cũng không bao giờ lâm vào con đường thiếu thốn. Tháng 8 Âm lịch này vận may không dừng lại ở đó, bạn còn được Thần Tài ưu ái.

Hợi có cuộc sống vương giả, tiền bạc phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Hễ bước ra đường là tiền bạc cứ đổ về giúp bạn đạt được nhiều nguyện vọng của bản thân. Thời điểm này bạn muốn mua, muốn ăn, muốn đi đâu cũng thoải mái không lo nghĩ. Tuy nhiên chuyện tình duyên của bạn lại không như ý. Hợi độc thân chưa tìm được mối tình nào tốt. Hợi có gia đình, vợ chồng thường xuyên khắc khẩu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ là con giáp khá bí ẩn nhưng lại là người tốt. Bạn có chí tiến thủ trong công việc. Đồng thời bạn lại có tính cầu toàn nên công danh rực rỡ. Đa số những người tuổi Tỵ thường giữ chức vụ khá lớn trong xã hội.

Tỵ có công danh sáng chói trong tháng 8 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tháng 8 Âm lịch này, bạn may mắn hốt hết tiền bạc, cơ hội của nhiều người. Tỵ trở thành con giáp giàu có trong chớp mắt. Tuy thành công nhưng bạn lại không kiêu ngạo. Đây là điều giúp bạn gây ấn tượng trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp. Nếu cố gắng phát huy điểm mạnh này, sớm muộn gì bạn cũng được ngồi vào vị trí mà bản thân mong ước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm