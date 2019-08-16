Top con giáp một bước lên mây, lọt vào mắt xanh của Thần Tài trong tháng 8 Âm lịch

Tâm linh - Tử vi 16/08/2019 16:18

Dưới đây là những con giáp may mắn lọt vào mắt xanh của Thần Tài, một bước lên mây từ tay trắng trở thành đại gia trong tháng 8 Âm lịch.

Tuổi Mão

Sau nhiều năm tháng cố gắng, cuối cùng Mão cũng nhận được lời khen của cấp trên. Bạn bắt đầu hành trình tạo dựng sự nghiệp của mình. Nhất là vào tháng 8 Âm lịch, Mão trở thành con giáp may mắn, hốt hết tiền bạc của thiên hạ.

con giap may man 1
Mão là con giáp may mắn trong tháng 8 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Những nỗ lực bao nhiêu lâu nay của bạn cũng đổi lại sự tín nhiệm của đồng nghiệp và cấp trên. Vì vậy Mão cứ đà này mà thẳng tiến, đừng mất tập trung. Cứ cố gắng hết mình, tiền bạc, địa vị sẽ đổ về.

Bạn may mắn được lọt vào mắt xanh của Thần Tài nên tiền bạc không thiếu thốn. Vả lại còn dư dả mua nhà sắm xe, tậu vài mảnh đất. Nói chung Mão chỉ cần ngồi không hưởng phúc, tiền bạc chẳng cần lo nghĩ.

Tuổi Hợi

Hợi từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Dù có khó khăn đến mấy cũng không bao giờ lâm vào con đường thiếu thốn. Tháng 8 Âm lịch này vận may không dừng lại ở đó, bạn còn được Thần Tài ưu ái.

con giap may man 2
Hợi có cuộc sống vương giả, tiền bạc phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Hễ bước ra đường là tiền bạc cứ đổ về giúp bạn đạt được nhiều nguyện vọng của bản thân. Thời điểm này bạn muốn mua, muốn ăn, muốn đi đâu cũng thoải mái không lo nghĩ. Tuy nhiên chuyện tình duyên của bạn lại không như ý. Hợi độc thân chưa tìm được mối tình nào tốt. Hợi có gia đình, vợ chồng thường xuyên khắc khẩu.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ là con giáp khá bí ẩn nhưng lại là người tốt. Bạn có chí tiến thủ trong công việc. Đồng thời bạn lại có tính cầu toàn nên công danh rực rỡ. Đa số những người tuổi Tỵ thường giữ chức vụ khá lớn trong xã hội.

con giap may man 3
Tỵ có công danh sáng chói trong tháng 8 Âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm tháng 8 Âm lịch này, bạn may mắn hốt hết tiền bạc, cơ hội của nhiều người. Tỵ trở thành con giáp giàu có trong chớp mắt. Tuy thành công nhưng bạn lại không kiêu ngạo. Đây là điều giúp bạn gây ấn tượng trong mắt cấp trên cũng như đồng nghiệp. Nếu cố gắng phát huy điểm mạnh này, sớm muộn gì bạn cũng được ngồi vào vị trí mà bản thân mong ước.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Những cặp con giáp nếu kết hôn sẽ nhanh chóng ly hôn, vợ chồng làm ăn không ngóc đầu lên được

Những cặp con giáp nếu kết hôn sẽ nhanh chóng ly hôn, vợ chồng làm ăn không ngóc đầu lên được

Dưới đây là những cặp con giáp xung khắc, bất chấp tất cả để cưới nhau thì sớm muộn gì cũng đường ai nấy đi, tiền bạc luôn bấp bênh, nghèo không ngóc đầu lên được.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 0 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 30 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi