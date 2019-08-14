Những cặp con giáp nếu kết hôn sẽ nhanh chóng ly hôn, vợ chồng làm ăn không ngóc đầu lên được

Theo tử vi 12 con giáp, Mão và Dậu là cặp con giáp xung khắc . Khi yêu đã khắc khẩu nhưng không thể nào bỏ nhau được. Cả hai dường như không thể sống thiếu nhau. Nhưng có vấn đề gì là cãi nhau, không ai chịu nhường ai. Cũng vì vậy mà khi lấy nhau về đều ảnh hưởng rất lớn đến đường làm ăn.

Cả hai làm bao nhiêu, cố gắng nhiều dường nào cũng không thoát được nghèo khổ. Nếu cứ bất chấp ở bên nhau thì sớm muộn gì cũng cãi đến sứt đầu mẻ trán. Thậm chí còn trở mặt, từ vợ chồng thành kẻ thù không đội trời chung. Có thể nói cặp đôi này khắc về mọi thứ, tốt nhất là đừng dính líu đến nhau.

Hợi thích chen vào chuyện của người khác. Thân lại là người khá nhỏ mọn, không thích ai đụng chạm đến mình. Nếu cả hai ở bên nhau không đánh thì cũng cãi đến không còn nhìn mặt. Nếu trở thành vợ chồng, gia đạo lúc nào cũng không yên ổn. Những đứa con sinh ra không nghe lời.

Thân và Hợi nếu cưới nhau sẽ nghèo khổ không ngóc đầu lên được - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng thường xuyên bất đồng quan điểm. Đặc biệt công việc làm ăn cũng không như ý muốn, thường xuyên lâm vào bế tắc. Cả hai đều có cái tôi khá lớn nên không ai chịu nhường ai. Cả trong công việc lẫn mối quan hệ vợ chồng cũng có nhiều khúc mắc, không hóa giải được.

Tuổi Dần – Tỵ

Cặp đôi này nếu đến với nhau sẽ phạm phải đại kỵ, trở thành con giáp nghèo khổ nhất trong 12 con giáp. Bản mệnh của cả hai xung khắc với nhau nên không được trọn vẹn. Dù yêu nhau đến mấy cũng không tránh khỏi cãi vã, ly hôn trong thời gian sớm. Dần khá bảo thủ, Tỵ lại là người cứng đầu. Vì vậy mà cả hai dường như không bao giờ có thể hòa hợp được với nhau trong bất cứ chuyện gì.

Dần và Tỵ không mang lại hạnh phúc cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Thậm chí trong việc làm ăn, vợ chồng cũng khắc chế lẫn nhau. Người này làm ăn được nhưng vì năng lượng của người kia quá lớn gây áp đảo. Những điều đó khiến cả hai dần mệt mỏi, chán nản và sẽ đường ai nấy đi vì không thể chịu đựng được nữa.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm