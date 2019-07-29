Theo tử vi 12 con giáp, Thìn là con giáp may mắn trong tháng cô hồn . Ai cũng xui sấp mặt nhưng Thìn cứ bình thản hốt hết tiền tỷ từ thiên hạ. Vận trình của bạn cứ thế thăng hoa rực rỡ. Thời điểm này có nhiều người khá kiêng dè không dám đầu tư vào việc gì.

Tuy nhiên bạn lại đủ mạnh mẽ và bản lĩnh để làm những việc mình thích và thu lại nguồn lợi khủng nhất từ trước đến nay. Nói chung thời điểm này, bạn không có gì phải lo lắng sợ hãi, chỉ cần làm theo kế hoạch của bản thân, bạn sẽ thành công. Mặc kệ lời người khác nói, vận trình của bạn sẽ lên hương.

Tỵ là con giáp vô cùng may mắn, hưởng lộc trời ban. Tháng cô hồn, vận trình của bạn có nhiều bước chuyển tích cực. Thần Tài chiếu cố nên tiền bạc cứ đổ về như thác nước. Không chỉ bạn có bước tiến không ngừng trong công việc mà chuyện tình cảm của bạn có nhiều khởi sắc.

Tỵ kiếm về nguồn tiền khủng trong tháng cô hồn - Ảnh minh họa: Internet

Những người độc thân tìm được một nửa. Người đó giúp mang lại may mắn về tiền bạc cho bạn nên vận trình cứ thế một bước lên mây. Người có gia đình, vợ chồng hỗ trợ nhau trong công việc nên làm chuyện gì cũng hanh thông, thuận lợi.

Tuổi Dậu

Dậu có chí tiến thủ, thời gian trước có khó khăn đến đâu sang tháng cô hồn, bạn cũng có thể vượt qua. Những dự định của bạn ấp ủ bao lâu nay cũng có nhiều khởi sắc. Tiểu nhân không bao giờ đến gần, hễ thấy bạn là tránh xa ngàn dặm. Không ai dám hãm hại hay cản đường thăng tiến của bạn.

Dậu giàu có hơn người, vận trình thuận lợi khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Đây là giai đoạn hoàng kim giúp bạn kiếm được nhiều nguồn lợi khủng. Bên cạnh đó, đời sống tình cảm của bạn cũng thăng hoa vô đối. Ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ rằng bạn có mối tình đẹp như cổ tích.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm