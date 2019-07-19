Những con giáp khổ không ngóc đầu lên được cũng đổi vận giàu sang trong 2 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 19/07/2019 16:14

Dưới đây là những con giáp giàu sang, ngày trước nghèo khổ không ngóc đầu lên được nhưng 2 tuần tới vận mệnh sẽ thay đổi, tiếng tăm lẫy lừng khắp nơi.

Tuổi Tỵ

Tỵ là một trong ba con giáp giàu sang. Thời gian trước xui xẻo, nghèo khó luôn đeo bám khiến bạn không ngóc đầu lên được. Hễ bước ra đường là bị tiểu nhân rình rập hãm hại. Nhất là những người thân thiết, bạn bè thường tìm cách chơi xấu, nói những điều không hay về bạn trước mặt cấp trên.

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Tỵ là con giáp giàu sang trong 2 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc cũng như sự tín nhiệm của bạn. Bạn đánh mất nhiều điểm ấn tượng với sếp và đồng nghiệp. Vì vậy mà Tỵ làm gì cũng không thành công. Làm gì cũng tiền mất tật mang, bị lừa gạt.

Tuy nhiên 2 tuần tới, mọi chuyện sẽ trở nên hanh thông nhất có thể, tiền đổ về đều đặn giúp bạn vượt qua nghèo khổ. Có thể nói chỉ trong một đêm, Tỵ có thể cải vận, giàu sang hơn người.

Tuổi Mùi

Theo tử vi, Mùi sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế vững chắc cho mình vào 2 tuần tới. Ngày trước bạn nghèo khổ, làm gì cũng không hanh thông. Tiền làm bao nhiêu cũng tiêu xài không đủ. Thậm chí còn bị người khác tìm mọi cách hãm hại khiến bạn phải từ chức. Người nữ tuổi Mùi gặp nhiều chuyện buồn, xung đột với đồng nghiệp.

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Mùi có tài lộc đổ về liên tục, giàu có vô đối - Ảnh minh họa: Internet

Người nam tuổi Mùi làm lãnh đạo không được tôn trọng. Khi đó vận trình của bạn vô cùng xấu. Nhưng hãy yên tâm vào 2 tuần tới, bạn sẽ sớm nhận được nhiều lộc trời ban, tiền cứ thế mà đổ về đều đặn, không thất thoát đồng nào. Mùi có thể từ từ gầy dựng lại sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp khá trung thực, làm gì cũng đặt lợi ích của tập thể lên đầu. Tuy nhiên bạn không may mắn, luôn bị người khác ghen ghét. Nhưng đừng quá lo lắng, 2 tuần tới, bạn sẽ nhanh chóng xóa đói giảm nghèo. Vận trình bỗng chốc thay đổi khiến bản thân không khỏi bất ngờ.

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Tuất vượt qua nghèo khó trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Nếu thời điểm hiện tại còn đang khó khăn thì cũng đừng nản lòng. Hãy chăm chỉ, nỗ lực hết sức vì sẽ có một ngày những công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tuất không cần phải bôn ba, vất vả kiếm tiền mà cũng có thể ăn sung mặc sướng, sống trong nhung lụa. Đồng thời cũng có thể lấy lại uy danh lừng lẫy của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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