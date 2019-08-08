Top con giáp nữ vịt hóa thiên nga hốt hết tình duyên của thiên hạ trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 08/08/2019 16:51

Những con giáp nữ dưới đây vịt hóa thiên nga, bỗng dưng xinh đẹp hơn người, hốt hết tình duyên lẫn may mắn của thiên hạ trong tháng cô hồn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn nằm trong top con giáp nữ vịt hóa thiên nga, trở thành hoa hậu xinh đẹp nhất mọi thời đại. Trong tháng cô hồn này, bản mệnh hốt hết may mắn về đường tình duyên lẫn tiền tài của thiên hạ. Tuy sinh ra trong gia đình giàu có nhưng bạn vẫn đi lên bằng chính tài năng của mình.

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Thìn là con giáp nữ vô cùng xinh đẹp và giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Thìn từ nhỏ đã có tính tự lập, không thích dựa dẫm bất cứ ai. Lớn lên bạn cũng muốn tự bản thân làm việc và đạt được thành công chứ chẳng cần sự giúp đỡ của người khác. Đây là điểm thu hút nhất của những người tuổi Thìn. Đặc biệt trong thời điểm này, bạn bỗng dưng xinh đẹp hơn người khiến đàn ông nối đuôi nhau theo đuổi, tán tỉnh.

Tuổi Mão

Đa phần Mão là con giáp xinh đẹp, dịu dàng, thích an phận, không sân si hay nói xấu người khác. Bạn có tính cách thiện lương, trong sáng. Nhờ vậy mà từ nhỏ đã được Thần Phật độ, càng lớn càng xinh đẹp và giỏi giang.

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Mão có đường tình duyên vô cùng viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong tháng cô hồn này, bạn hốt hết tình duyên của thiên hạ. Hễ bước ra đường là đàn ông theo đuôi không rời nửa bước. Bản mệnh nhận được nhiều lời tỏ tình nhưng lại không thích yêu đương trong thời điểm hiện tại. Bạn chỉ muốn tập trung cho công việc và kiếm tiền.

Tuổi Hợi

Trong tháng cô hồn, nhan sắc của Hợi tăng lên vượt bậc. Bạn không chỉ sở hữu vẻ ngoài hoa nhường nguyệt thẹn mà còn có tài năng xuất chúng. Theo tử vi 12 con giáp, Hợi may mắn hốt hết những mối nhân duyên trên thế gian này.

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Hợi có nhiều mối nhân duyên từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, có thể người yêu cũ sẽ tìm đến muốn nối lại tình xưa với bạn. Tuy nhiên bạn đừng yếu đuối mà quay lại, hãy bình tĩnh từ chối để không khổ thêm một lần nữa. Hãy tập trung vào công việc kiếm tiền và kiếm cho mình một người đàn ông thật tốt, thật đàng hoàng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Sang tháng cô hồn, những con giáp này bản lĩnh đánh bay xui xẻo, tiền tỷ đổ về như thác nước

Sang tháng cô hồn, những con giáp này bản lĩnh đánh bay xui xẻo, tiền tỷ đổ về như thác nước

Dưới đây là những con giáp may mắn trong tháng cô hồn, ai xui xẻo chứ họ vẫn bình thản, tự tin hốt hết tiền của thiên hạ, cuộc đời lên hương chóng mặt bất chấp mọi chuyện không hay trước đây.

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