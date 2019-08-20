60 ngày tới, những con giáp này may mắn sở hữu 2 không: Không thiếu tiền, không thiếu tình

Tâm linh - Tử vi 20/08/2019 17:04

Những con giáp may mắn dưới đây nhanh chóng thoát khỏi nghèo khổ, đồng thời cũng có đường tình duyên vô cùng phơi phới trong 60 ngày tới.

Tuổi Thìn                 

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn là con giáp may mắn, được Thần Tài mang lộc đến tận cửa. 60 ngày tới, bạn sở hữu 2 không này. Không thứ nhất là không thiếu tiền, tài lộc cứ đổ về liên tục, tha hồ mua sắm, nhanh chóng thanh toán số nợ còn thiếu trước đây. Không thứ hai đó là không thiếu tình.

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Thìn là con giáp may mắn, tình tiền đều viên mãn như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Những người độc thân sớm thoát ế, tìm được ý trung nhân như bản thân mong muốn. Cả hai tâm đầu ý hợp nên sẽ đi đến mối quan hệ lâu dài, sống với nhau đến răng long đầu bạc. Nói chung thời gian sắp tới, đường tình duyên và tiền bạc của bạn vô cùng viên mãn.

Tuổi Tý

Vận trình của Tý vô cùng hạnh phúc, tình tiền đều viên mãn. 60 ngày tới, Thần Tài sẽ mang lộc lá đến tận nhà của bạn. Không những vậy, bạn còn nhận được nhiều lời tỏ tình từ người khác phái. Bạn đi đến đâu đều nổi bật, sáng chói gây chú ý với mọi người xung quanh.

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Tý thuộc dạng con giáp đại gia, giàu có trong 60 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn gặp gỡ được nhiều người nên được mọi người giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm. Trong công việc, bạn nhận được nhiều hợp đồng béo bở, được nhiều người yêu mến. Trong chuyện tình cảm, bạn tìm được người tâm đầu ý hợp.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp giàu có trong 60 ngày tới. Lương thưởng của bạn bỗng chốc tăng lên đáng kể. Tiền cứ hết rồi lại đầy, bên cạnh đó bạn cũng lấy được lòng cấp trên và đồng nghiệp. Vì vậy mà công việc của bạn ngày càng suôn sẻ, không còn bị tiểu nhân quấy phá.

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Sửu thăng tiến trong công việc, được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tìm được nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Được cấp trên trọng dụng nên bạn một bước lên mây, trở thành đại gia trong chớp mắt. Nói chung cuộc sống của bạn thăng hoa không ngừng, tình duyên phơi phới. Bạn nên chuẩn bị tâm lý để tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, tiền tài đổ về như nước trong thời gian sắp tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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