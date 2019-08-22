Phụ nữ thuộc con giáp này hôn nhân lận đận có thể sống cô đơn cả đời

Tâm linh - Tử vi 22/08/2019 16:40

Những con giáp nữ này có đường tình duyên vô cùng lận đận, yêu vội cưới vàng và có thể sẽ trải qua hai đời chồng hoặc khó tìm được hạnh phúc.

Tuổi Thân

Thân là con giáp nữ cả thèm chóng chán. Khi yêu rất điên cuồng nhưng khi hết yêu rồi thì không còn ngó ngàng đến. Bạn rất dễ yêu người khác từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng khi có được rồi thì lại không biết trân trọng, dễ chán. Tình duyên của bạn không mấy khởi sắc, thậm chí còn lận đận không yên.

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Thân là con giáp nữ kém duyên, hôn nhân không hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, khi kết hôn, vợ chồng không hợp tính của nhau, thường xuyên cãi vã. Đây là hậu quả của việc yêu vội cưới vàng, không cân nhắc trước nên thường dẫn đến sai lầm. Có thể bạn sẽ trải qua hai đời chồng hoặc là cô đơn suốt đời, không một người bên cạnh chăm sóc, an ủi.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp mạnh mẽ, luôn tự chủ cuộc sống của bạn. Bạn không tin vào hôn nhân, vì vậy mà thường không yêu đương khi còn trẻ. Tuy nhiên vận mệnh của Tuất khá lận đận. Nếu kết hôn sớm bạn sẽ phải trải qua hai đời chồng, hôn nhân không như ý muốn.

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Tuất là con giáp mạnh mẽ nên khó tìm được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Lời khuyên cho bạn là cứ tận hưởng thoải mái cuộc sống độc thân, đừng vội kết hôn sớm. Hoặc khi yêu cần tìm đúng người phù hợp với mình, đừng yêu vội cưới vàng. Hôn nhân là chuyện cả đời, hãy suy nghĩ thật kỹ càng để không phạm phải bất cứ sai lầm đáng tiếc nào.

Tuổi Dần

Bạn khá mạnh mẽ, tự lập. Từ khi còn nhỏ, bạn đã không dựa vào bất cứ ai. Vì vậy mà cuộc sống của Dần không có đàn ông vẫn tốt. Bạn vẫn có thể tự nuôi bản thân và những người mình yêu quý. Nếu kết hôn, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ khá bảo thủ.

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Dần bảo thủ nên hôn nhân có nhiều trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Trong gia đình, bạn luôn muốn người khác nghe theo lời của mình mà không quan tâm đến bất cứ ai. Cũng vì vậy mà người chồng của bạn thường cảm thấy mặc cảm, tự ti. Họ trở nên lép vế trước quyền lực của bạn nên sớm muộn gì vợ chồng cũng đường ai nấy đi. Nếu cứ mạnh mẽ như vậy, Dần sẽ sống cô đơn đến già.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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